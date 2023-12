Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách lao động, người có công và xã hội

Năm 2024, toàn ngành LĐTB&XH tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội; phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế thị trường, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế

Ngày 26/12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ LĐ,TB&XH. Ảnh: VGP.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, cùng với sự phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Kết quả, ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,76%, đạt mục tiêu; số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đặc biệt, ngành LĐ,TB&XH đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo thường xuyên và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trong đó, tập trung giải ngân vốn của Chương trình năm 2023 với kinh phí đã phân bổ từ ngân sách trung ương là 12.692 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.526,635 tỷ đồng. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, (giảm 1,1% so với cuối năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm 5,62%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt mục tiêu... Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, năm 2024, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Bộ LĐTB&XH đã ban hành với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội; phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế thị trường, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em...

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến.

Tại tỉnh Thanh Hóa, bằng những giải pháp được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tình hình lao động - việc làm cơ bản đã ổn định; thị trường lao động cơ bản được phục hồi hơn so với năm 2021 và năm 2022, công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm; đến nay, không còn tình trạng doanh nghiệp giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ luân phiên, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 51 phiên giao dịch việc làm, tăng 31,7% so với năm 2022; tạo việc làm mới cho khoảng 62.850 lao động, vượt 8,36% kế hoạch năm và tăng 5% so với cuối năm 2022; trong đó, đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 14.710 lao động, gấp 2,94 lần kế hoạch năm và tăng 25,1% so với năm 2022 góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,8%; giảm tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn xuống còn 5,8% và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 31,1%, vượt 0,4% mục tiêu kế hoạch năm đề ra.

Tính đến hết tháng 11/2023, tổng số lao động tham gia BHXH là 485.412 người, đạt 91,6% kế hoạch năm; trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 405.171 người, đạt 93,5% kế hoạch năm; số tham gia BHXH tự nguyện là 80.241 người, đạt 83,2% kế hoạch năm; tổng số lao động tham gia BHTN là 379.662 người, đạt 93% kế hoạch năm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa đề xuất, Bộ LĐTB&XH ban hành các chính sách hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa có chính sách hỗ trợ của nhà nước, để đi xuất khẩu lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm và Bảo hiểm xã hội để thuận lợi cho quá trình kiểm tra, theo dõi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp chính xác, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về danh mục thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người tại Tiểu dự án 3 - Việc làm bền vững, thuộc Dự án 4, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành LĐTB&XH trong năm 2023; đồng thời đề nghị ngành LĐTB&XH tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Dân trí.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi). Tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân.

Phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành.

Xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu với nhau và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Trần Hằng