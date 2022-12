Triển khai đồng bộ các nội dung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 14-12, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ XDCS&THQCDC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDCS vững mạnh và THQCDC ở cơ sở. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THQCDC ở cơ sở, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về THQCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã quan tâm triển khai THQCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI), bằng việc công khai để Nhân dân “được biết, được bàn” và tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt được.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu ý kiến thảo luận.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến thảo luận.

Đồng thời chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC, như: Công tác quản l‎ý‎ Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường được chưa tốt; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ở một số ngành, địa phương chưa kịp thời và dứt điểm; việc triển khai THQCDC tại một số doanh nghiệp còn hạn chế... Cùng với đó, các đại biểu thống nhất 6 nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai nhiệm vụ XDCS&THQCDC năm 2023.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức như tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao và trong những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, đời sống của Nhân dân. Song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà tỉnh ta đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD, vượt 4,42% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng trong năm 2022, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được duy trì, có nhiều đổi mới và ngày càng hiệu quả. Hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp có nhiều đổi mới, đã quan tâm nắm tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân. Chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, giải quyết, tháo gỡ nhiều vướng mắc, phát sinh ở cơ sở. Việc triển khai THQCDC trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được thực hiện đạt kết quả. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng phân tích, chỉ rõ 5 nhóm tồn tại, hạn chế trong XDCS&THQCDC ở các địa phương, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện và THQCDC ở cơ sở, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 7-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở. Trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc XDCS&THQCDC.

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn; an ninh trên không gian mạng. Trong đó, trọng tâm là các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, trên biển. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách dân tộc kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ tiền lương, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường,... nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ XDCS và THQCDC, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023.

Trần Thanh