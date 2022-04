Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Sáng 19-4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Với trách nhiệm và vai trò thường trực, chủ công trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và tệ nạn về ma túy, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ án, chuyên án lớn về tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh báo cáo kết quả các chuyên án.

Nổi bật là trong ngày 14 và 15-4-2022, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, trong đó có chuyên án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay.

Cụ thể: Hồi 16 giờ 00 phút ngày 15-4-2022, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án 422T, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 62.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo (có trọng lượng hơn 25 kg), 109 viên đạn các loại và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trước đó, hồi 1 giờ 30 phút ngày 14-4-2022, tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa đã triệt phá đường dây đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt quả tang 4 đối tượng mua bán, vận chuyển trái pháp chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, phương tiện khác liên quan.

Kết quả này là thành tích, chiến công xuất sắc của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, chiến công trong thời gian qua của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là chiến công triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên. Đồng thời nhấn mạnh: Chiến công này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây không chỉ là thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy mà còn đánh dấu bước tiến mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy với tính chất nguy hiểm, tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm nói chung, tội phạm mà túy nói riêng, chiến công mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong thời gian tới sẽ có nhiều gian nan, thử thách, đặc biệt là diễn biến khó lường, phức tạp của khu vực và thế giới, vì vậy lực lượng công an phải tiếp tục quyết tâm thực hiện phương châm, quan điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các cá nhân thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được nhận thưởng 100 triệu đồng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 cá nhân thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy góp phần bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Nhân dịp này Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 30 triệu đồng cho các Ban chuyên án.

Phong Sắc