TP Thanh Hóa cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương

Nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai Dự án hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương, TP Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện, máy móc, tiến hành các trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình, tài sản trên đất đối với các hộ dân không chấp hành nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng.

Ban thực hiện cưỡng chế đọc các quyết định cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân.

Sáng 17-8, TP Thanh Hóa cùng với phường Đông Hương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình, tài sản cây cối hoa màu trên đất đối với 9 hộ gia đình, cá nhân thuộc các phố Hòa Bình, Quang Trung để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và diện mạo đô thị của TP Thanh Hóa.

Trước khi ra quân, Ban thực hiện cưỡng chế đã thông qua phương án đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân; điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản đối với các ông, bà: Nguyễn Trọng Vinh, Lê Thị Được, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Linh, Lê Quốc Thìn, phố Quang Trung; Nguyễn Thị Ngọc, Lại Thị Hiền, Lại Thị Thu, Lại Đình Trung, phố Hòa Bình, phường Đông Hương.

Phương tiện thực hiện phá dỡ công trình trên diện tích đất phải thu hồi.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương có tổng diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng là hơn 195.002 m². Trong đó có 701 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất mồ mả, đất thổ cư...

Diện tích đất sau khi cưỡng chế thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương.

Thời gian qua, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án TP Thanh Hóa đã tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng và tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế.

Tuy nhiên còn 9 hộ gia đình, cá nhân thuộc các phố Hòa Bình, Quang Trung không chấp hành thực hiện tháo dỡ nhà ở, công trình, di chuyển, bàn giao lại đất cho Nhà nước, mặc dù cơ quan chức năng TP Thanh Hóa và phường Đông Hương nhiều lần tuyên truyền, đối thoại, vận động.

Phương tiện thực hiện phá dỡ công trình trên diện tích đất phải thu hồi.

Nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến 9 hộ gia đình, cá nhân thuộc các phố Hòa Bình, Quang Trung, phường Đông Hương.

Diện tích đất sau khi cưỡng chế thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương.

Với đầy đủ cơ sở pháp lý và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, máy móc nên công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình, cá nhân nói trên diễn ra thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia; an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực được đảm bảo.

Lực lượng chức năng thực hiện di chuyển tài sản của các hộ gia đình, cá nhân phải cưỡng chế thu hồi đất.

Việc cưỡng chế thu đồi đất còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa TP Thanh Hóa.

Hòa Bình