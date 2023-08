TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kéo dài từ tối ngày 30-8 đến ngày 4-9-2023 tại Công viên Hội An thuộc phường Lam Sơn. Sau buổi lễ khai mạc, ngày 31-8, tổ chức đồng diễn các tiết mục Aerobic cộng đồng và biểu diễn môn võ cổ truyền, giao lưu môn cờ tướng, vẽ tranh; chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Ngày 1-9, diễn ra các hoạt động đồng diễn Yoga; biểu diễn môn võ cổ truyền, giao lưu Hội chim cảnh; trình diễn thời trang áo dài, trang phục dạ hội; biểu diễn các tiết mục nhảy hiện đại. Ngày 2-9, tổ chức các hoạt động đồng diễn khiêu vũ thể thao, dân vũ; chương trình nghệ thuật đường phố gồm các nội dung biểu diễn nhạc cụ dân tộc, xiếc, ảo thuật, tung hứng, múa lửa, đồng diễn Flashmob, nhảy hip hop; hát múa ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Các hoạt động thường xuyên diễn ra ban ngày từ 30-8 đến 4-9 gồm: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng, ẩm thực xứ Thanh, với 36 gian hàng. Trong đó có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 16 gian hàng ẩm thực xứ Thanh. Cùng với đó là liên hoan văn hóa ẩm thực, với chủ đề “Hương vị xứ Thanh” giới thiệu, trưng bày, chế biến những món ngon, đặc sản, sản phẩm tiêu biểu mang đặc trưng của các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Các hoạt động trưng bày ảnh đẹp về di tích, danh thắng TP Thanh Hóa - TP Hội An; trưng bày bộ sưu tập về gốm Tam Thọ; không gian trưng bày, giới thiệu hàng lưu niệm của TP Hội An, các sản phẩm du lịch TP Thanh Hóa, nhạc cụ dân tộc, áo dài truyền thống, cổ phục, trải nghiệm tập làm gốm, đèn lồng, nặn tò he... tại phiên bản dãy phố cổ Hội An.