Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2021

Sáng 9-12, tại TP Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vui mừng được tham dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Thông tin nhanh kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá sát đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố; quy mô kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt 120.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua các tỉnh trong cụm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cho rằng, năm 2021 dưới sự lãnh đạo của các Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trong cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID -19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn qua hội nghị này là dịp để MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2021, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, tiếp thu những chủ trương, định hướng mới, tăng cường sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động, để triển khai thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ công tác Mặt trận; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp sâu sắc của MTTQ Việt Nam và MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ, để MTTQ tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ luân lưu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của tỉnh, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được triển khai thực hiện đồng bộ, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Các đơn vị trong Cụm đã vận động quyên góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá 559,5 tỷ đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, hướng về cơ sở; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tổng kinh phí các tỉnh trong cụm đã vận động được 265 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa hơn 3.200 nhà đại đoàn kết.

Công tác giám sát, phản biện có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Công tác đối ngoại Nhân dân đạt được nhiều kết quả, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người khu vực Bắc Trung bộ…

Các thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh đã thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021; suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Trưởng cụm thi đua năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị trong Cụm.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết luận và bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ đạt được trong năm 2021, đặc biệt Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc vai trò là Cụm trưởng cụm thi đua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, rõ nhiệm vụ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

MTTQ các tỉnh trong cụm cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của HĐND, UBND, thống nhất của các tổ chức thành viên để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, nhất là các vụ việc phức tạp, được Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của MTTQ, nhất là những cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp, từ đó xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phan Nga