Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 11-7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp. ( Ảnh Quốc Hương)

Theo đó, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia góp ý vào 43 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Đồng thời, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 123 hội nghị phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đđại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 50 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh với 8.898 cử tri tham gia, đã có 369 ý kiến kiến nghị. MTTQ các cấp đã tiếp 222 lượt công dân, tiếp nhận 334 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 171 đơn thư, hướng dẫn và trả lời 59 đơn thư, lưu 104 đơn thư do không đủ điều kiện xử lý.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm; đã chủ trì thực hiện 613 cuộc giám sát, các ban thanh tra Nhân dân giám sát 628 vụ, kiến nghị giải quyết 165 vụ việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 728 công trình, dự án; Qua giám sát và kiến nghị với chính quyền 219 công trình có những tác động làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và cộng đồng dân cư.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ số ca mức và tử vong do dịch thuộc nhóm thấp nhất cả nước; kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41% (đứng thứ 3 cả nước), chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,07%; hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, khách du lịch tăng gấp 2,3 lần; thu ngân sách nhà nước bằng 93,6% dự toán, tăng 63,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,9% kế hoạch; trên địa bàn tỉnh đã khởi công và hoàn thành nhiều dự án lớn. Chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển...

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự đồng tình cao với sự quyết tâm của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là một trong những tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Báo cáo cũng nêu những vấn đề Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng, đó là tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, trong tỉnh; áp lực lạm phát gia tăng; giá đất biến động ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư; nợ xấu có xu hướng tăng; tình hình hoạt động tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp có xu hướng tăng... làm ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Về phát triển sản xuất, cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khẩn trương xây dựng và số hóa bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai. Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, miền núi...

Cử tri và Nhân dân mong muốn HĐND, UBND có chính sách hỗ trợ giá, kích cầu cho ngành chăn nuôi; hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn để tiếp tục ra khơi khai thác hải sản. Đẩy nhanh việc đầu tư các hạng mục, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các cầu, tràn qua các tuyến giao thông, qua sông, suối trên địa bàn các huyện, đặc biệt là các huyện miền núi.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp, chống sạt lở các tuyến đê sông, biển, dự án tiêu thoát lũ trước mùa mưa lũ; đầu tư cơ sở hạ tầng cảng cá và nạo vét cửa Lạch Bạng...

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, địa phương rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án đã triển khai nhiều năm, gia hạn nhiều lần nhưng doanh nghiệp không triển khai trong khi đất bỏ không. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về đấu giá đất, quy hoạch và phân lô bán nền, chấn chỉnh tình trạng các địa phương quy hoạch làm các mặt bằng khu dân cư quá nhiều, gây hiện tượng cung lớn hơn cầu, lãng phí tài nguyên, hỗn loạn thị trường bất động sản.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất của các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp... để cấp cho các hộ gia đình thiếu đất sản xuất. Chỉ đạo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để Nhân dân huyện Mường Lát có đất ở ổn định và yên tâm sản xuất. Xem xét đánh giá trữ lượng và xử lý dừng khai thác cát của một số doanh nghiệp. Các ngành chức năng cần quan tâm, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn...

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo quy định, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhất là ở cấp tiểu học, giáo viên môn đặc thù. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học cho vùng khó khăn; tập trung triển khai, hướng dẫn chương trình sách giáo khoa mới cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10...

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp phù hợp, hỗ trợ kinh phí trong đầu tư tôn tạo, bảo tồn, chống xuống cấp các di tích lịch sử, văn hóa, gắn phát triển kinh tế du lịch. Quan tâm hơn nữa việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, du lịch bổ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án tổ hợp du lịch.

Cử tri và Nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ bồi thường về đất ở, đất nông nghiệp, hệ số chuyển đổi nghề trong thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở. Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương kiểm tra, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 21 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá...

Cử tri đề nghị ngành Công an tăng cường đấu tranh xử lý tình trạng nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ tổ chức và cá nhân, lừa đảo trên mạng xã hội; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, tội phạm ma túy; đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất cảnh trái phép sang Campuchia; các hoạt động cá cược bóng đá trên mạng, số đề, hoạt động biến tướng của các quán bar, club tại các địa phương.

Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm chắc tình hình biến động về giá, nhiên vật liệu, tình hình tiêu thụ điện. Sớm hướng dẫn và triển khi Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường theo dõi, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có hình thức công khai phù hợp về hành vi gây ô nhiễm môi trường để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Nghiên cứu ban hành chính sách mới, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư dự án xử lý chế biến rác thải sinh hoạt.

Đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng phòng vaccin COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi và tiêm mũi nhắc lại cho Nhân dân. Sớm đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập; có chính sách phù hợp để động viên cán bộ ngành y tế yên tâm công tác, phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhóm phóng viên