Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Sáng 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, Tổ trưởng Tổ đại biểu; Phạm Kim Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023, ước thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thị xã Bỉm Sơn gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri thị xã Bỉm Sơn đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề, như: Cử tri phường Đông Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển huyện Nga Sơn, đặc biệt là đoạn qua khu phố Xuân Nội. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung hệ thống mương thoát nước mặt đường, đặc biệt là những đoạn qua khu dân cư.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phường Phú Sơn đề nghị chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ nạo vét các mương thoát nước hai bên Quốc lộ 1A để tránh ách tắc, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão; đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xử lý việc đậu, đỗ xe ô tô tại các quán ăn sáng trên trục đường 1A, làm khuất tầm nhìn, không đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông trên tuyến đường.

Cử tri phường Ba Đình đề nghị tỉnh tạo cơ chế chính sách cho thị xã Bỉm Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để thị xã có điều kiện phát triển, phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh; xem xét hỗ trợ ngân sách để thị xã thực hiện dự án nạo vét, cải tạo sông Tam Điệp.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phường Ngọc Trạo đề nghị các cấp có thẩm quyền rà soát di dời các nhà máy công nghiệp ra khỏi địa bàn khu dân cư, di chuyển các công ty sản xuất công nghiệp vào khu công nghiệp tập trung, để phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đến năm 2045.

Đồng thời cử tri cũng đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, có phương án xử lý đối với các công trình, trụ sở không hoạt động, đã bỏ hoang nhiều năm, như: khu nhà thanh lý của Kho lương thực (cũ); trụ sở UBND phường Lam Sơn đã bỏ hoang từ năm 2011; trụ sở Công an phường Lam Sơn (cũ) thuộc phu phố 2, được quy hoạch thành khu trung tâm thương mại kết hợp nhà ở từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Hiện trạng các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho Nhân dân và lãng phí tài nguyên đất...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo thêm cho cử tri những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã. Đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và trực tiếp chỉ đạo ngành chức năng của thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn của cử tri và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thu Thủy