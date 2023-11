Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Chiều 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lữ Minh Thư, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu và cử tri huyện Vĩnh Lộc tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023, ước thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong huyện gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Lữ Minh Thư thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Vĩnh Lộc bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

Cử tri thị trấn Vĩnh Lộc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri thị trấn Vĩnh Lộc đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm xem xét đầu tư, tu bổ, tôn tạo cấp thiết Đền thờ Danh tướng Trần Khát Chân (được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia, nằm trong vùng phụ cận của di sản Thành Nhà Hồ) đã xuống cấp. Đề nghị cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đưa Lễ hội Đền thờ Trần Khát Chân lên quy mô cấp tỉnh và lập hồ sơ đề nghị công nhận làn điệu hát múa Chèo Chải trong Lễ hội Đền thờ Trần Khát Chân trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri thị trấn Vĩnh Lộc đề nghị xem xét nâng mức tỷ lệ phân chia từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho thị trấn; quan tâm, xem xét có cơ chế hỗ trợ xây dựng khu phố kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Cử tri xã Vĩnh Yên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Vĩnh Yên đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét có kế hoạch đầu tư hỗ trợ xây mới trường Tiểu học và Trường THCS cho xã Vĩnh Yên hiện đã xuống cấp trầm trọng.

Cử tri xã Vĩnh An phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Vĩnh An đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết cấp kinh phí khen thưởng theo quy định cho thôn 9, xã Vĩnh An đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (tại Nghị quyết số 185/2021/NQ- HĐND của HĐND tỉnh, mức khen thưởng cho các thôn, bản đạt chuẩn thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là 100 triệu đồng).

Cử tri huyện Vĩnh Lộc tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về hạ tầng, quy hoạch, giao thông, thủy lợi, Khu danh thắng động Kim Sơn, xã Vĩnh An đã được tỉnh, huyện đưa vào quy hoạch phát triển du lịch. Tuy nhiên hiện nay tuyến đường từ Quốc lộ 217 vào trung tâm xã, cũng như vào khu danh thắng đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó là tuyến đường vận chuyển khai thác các mỏ đá, xe tải lớn vận chuyển đất đá chạy hằng ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Vì vậy, cử tri xã Vĩnh An kiến nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này; hoặc có thể làm tuyến đường tránh để phát huy tiềm năng của khu danh thắng.

Cử tri xã Vĩnh Hòa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Vĩnh Hòa đề nghị sớm được quan tâm xây dựng làm bờ kè đoạn sông Mã từ thôn Giang Đông đi thôn Nghĩa Kỳ đã bị sụt, lở với tổng chiều dài hơn 600m, ảnh hưởng đến đất sản xuất và nhà ở của một số hộ dân gần khu vực. Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông, khu dân cư, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với các xã đang tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, đề nghị huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quan tâm, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, giải quyết.

Tô Hà