Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" phải thiết thực, trang trọng, ý nghĩa và hướng về cơ sở

Sáng 28-7, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra, rà soát công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn thành phố Thanh Hoá. Các đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 138 trực tiếp làm việc với đoàn...

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022, thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND và BCĐ 138 tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022, trong đó, đề xuất Bộ Công an lựa chọn Công ty môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá làm chỉ đạo “điểm”, đồng thời BCĐ tỉnh chọn xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ để tổ chức điểm. Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, BCĐ 138 cấp huyện chỉ đạo mỗi đơn vị cấp huyện chọn ít nhất 1 đơn vị cấp xã và mỗi phường, thị trấn chọn ít nhất 1 thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đảm bảo thiết thực, trang trọng và có ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở.

Mục đích của Ngày hội là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát và đánh giá tình hình thực tế công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sỹ tuần tra”, đồng thời nắm bắt tình hình và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an địa phương trong công tác phối hợp chuẩn bị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nhấn mạnh: Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp tạo diễn đàn để tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân, cùng nhau tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm nay, Ngày hội sẽ được tổ chức với tinh thần đổi mới nhiều hơn, trong đó, các đồng chí lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cấp xã sẽ dành thời gian về cơ sở để lắng nghe và tham gia các hoạt động của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cùng với Nhân dân, sơ kết và tổng kết chỉ đạo các mô hình điển hình... Vì vậy, công tác chuẩn bị cho Ngày hội phải hướng đến các hoạt động thiết thực, trang trọng, mang ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở. Để thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề nghị Công an địa phương cần tiếp tục tập trung tham mưu Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp triển khai kế hoạch thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát và phối hợp để đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến./.

Hà Phương