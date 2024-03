Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12/3, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác của Công an Thanh Hóa.

Báo cáo kết quả công tác nổi bật của Công an Thanh Hóa năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà nhấn mạnh: Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, “đánh đúng, đánh trúng, đánh vào gốc” các loại tội phạm. Huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính, trọng tâm của Đề án 06, bảo đảm dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu với nhiều mô hình điển hình tiên tiến, được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong toàn quốc như: Mô hình “Camera với ANTT”; “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng chủ trì thảo luận.

Về tình hình ANTT từ đầu năm 2024 đến nay, Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định: Với quyết tâm và sự chỉ đạo đồng bộ, bài bản các nhóm giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, nên tình hình ANTT những tháng đầu năm trên địa bàn Thanh Hóa luôn được bảo đảm ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 24% về số vụ so với thời gian liền kề, trong đó một số loại tội phạm giảm sâu.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự gợi mở của các đồng chí chủ trì hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố và công an một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã báo cáo, trao đổi nhiều nội dung xoay quanh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT những tháng đầu năm 2024; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương để có sự đánh giá tổng thể, toàn diện và có hướng xử lý, khắc phục, giúp xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo được xác định rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an Thanh Hóa cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát những mục tiêu yêu cầu đặt ra, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các vấn đề an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người, không để đối tượng xấu lợi dụng chống phá; làm tốt công tác an ninh nội bộ; tăng cường các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội...

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quà cho Công an xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa), Công an xã Hải Nhân và Công an phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Đình Hợp (CTV)