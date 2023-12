Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân dịp 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội, Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động bất lợi của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những hạn chế, bất cập nội tại của tỉnh; song, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh,kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 14,1% so với dự toán, đứng thứ 8 trong các tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; thể thao thành tích cao, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càngvững chắc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền được củng cố và tăng cường.

Những thành tích, kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2023 có phần đóng góp của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội, Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí đã tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của người cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động ở địa phương nơi sinh sống, nhất là tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, giữ gìn an ninh, trật tự, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh...

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn những cống hiến của các đồng chí; mong các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân” mà Nhân dân luôn hằng tin tưởng, yêu mến.

Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TỈNH ỦY, HĐND, UBND,

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA