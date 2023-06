Thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Năm 2023, tỉnh Thanh Hoá có 8 huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), 1 huyện diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN). Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm thời gian quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 2-6, tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT, diễn tập PCLB và TKCN đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập cấp huyện. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT, diễn tập PCLB và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện tham gia diễn tập năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hoá có 8 huyện tổ chức diễn tập KVPT gồm: Thọ Xuân, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Yên Định, Như Thanh, thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn; huyện Hậu Lộc diễn tập PCLB và TKCN.

Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm thời gian quy định; một số nội dung bảo đảm cho lực lượng tăng cường của các đơn vị bạn tổ chức luyện tập thực binh cũng đã được hiệp đồng, triển khai theo đúng ý định...

Sau khi các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của các huyện phục vụ diễn tập. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉ đạo đảm bảo xây dựng sở chỉ huy, hệ thống hầm hào một cách đầy đủ, nhất là hệ thống sở chỉ huy, phải xây dựng chính quy, đảm bảo ngụy trang, thể hiện quy mô của cuộc diễn tập; làm tốt nội dung xử lý tình huống A2; thiết quân luật.

Đối với huyện Hậu Lộc, diễn tập PCLB và TKCN cần phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng để thực hiện; các đơn vị phải bảo đảm an toàn thông tin, an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập và thực hành diễn tập.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện và tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ diễn tập; tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023.

Ngọc Lê

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa