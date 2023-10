Thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 16 khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thị xã, kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 487,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.070 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 9.102,2 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thị xã thành lập mới được 115 doanh nghiệp, bằng 63,8% kế hoạch HĐND thị xã giao và 76,6% kế hoạch tỉnh giao; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 32.883 tấn, bằng 82,2% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ; bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công 231,43 ha tại 32 dự án.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, các cấp uỷ đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thị ủy, 9 tháng kết nạp 336 đảng viên mới, đạt 87,2% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thị ủy về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ở mức cao nhất, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đơn vị phải khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại 3 tháng cuối năm 2023 của từng chỉ tiêu theo Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Nghị quyết số 260/NQ-HĐND của HĐND thị xã. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm 2023.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là các dự án được Tỉnh ủy và UBND giao. Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30/11/2023.

Thị xã cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch các phân khu đô thị. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sỹ Thành