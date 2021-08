Thị xã Nghi Sơn: 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18,2%

Ngày 30 - 7, HĐND thị xã Nghi Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn ước đạt 18,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.211 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch năm, tăng 5,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 39.165 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện được 351,2 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng thực hiện đạt 960,3 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán HĐND thị xã giao, đạt 86,3% dự toán tỉnh giao, tăng 4,4% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.974 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 556 triệu USD, tăng 35,3% so cùng kỳ. Khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 19.942 tấn đạt 62,32% KH, tăng 2,1% cùng kỳ; thu mua 70.500 tấn đạt 58,75% KH, tăng 92,1% cùng kỳ. Chế biến nước mắm đạt 7 triệu lít đạt 70% KH, tăng 16,7% cùng kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện ký cam kết GPMB tại 66 dự án với diện tích là 361,84 ha. Đo đạc, kiểm kê 433,81ha; lập phương án bồi thường 250,23 ha. Đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 1.469 lượt hộ; phê duyệt PABT là 208,8tỷ/1.548 lượt hộ. Bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công là 111,17ha/474,19ha.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng được quan tâm thực hiện.

6 tháng cuối năm 2021, thị xã Nghi Sơn tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, của thị xã. Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện GPMB các dự án trong kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao, bàn giao mặt bằng triển khai dự án đúng tiến độ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ.

Tại Kỳ họp, HĐND thị xã Nghi cũng đã thông qua các tờ trình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đầu tư xây dựng dự án các hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại các thôn, tổ dân phố ở các xã, phường trên địa bàn thị xã và các nội dung quan trọng khác.

Sỹ Thành