Thị xã Bỉm Sơn: 6 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước đạt 151% dự toán tỉnh giao

Sáng 18 - 7, HĐND thị xã Bỉm Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND thị xã Bỉm Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

6 tháng đầu năm 2022 thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 16.192,2 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm, tăng 14 % so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 14,1%, thương mại - dịch vụ tăng 13,9%, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,4%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.687 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch, tăng 70,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 323,4 tỷ đồng, đạt 151% dự toán tỉnh giao, bằng 52% dự toán năm do HĐND thị xã giao, tăng 139% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt 339,5 tỷ đồng, bằng 112% dự toán tỉnh giao, bằng 59% dự toán HĐND giao, tăng 90% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị được tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm đã giải phóng mặt bằng xong 5,38 ha đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất; 2,8 ha đối với dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tổ chức thành công Đại hội thể dục - thể thao thị xã lần thứ IX, tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2021-2022 đứng thứ 5 toàn đoàn với 21 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 23 huy chương đồng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 1.200 đối tượng người có công và 1.800 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng; hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Bỉm Sơn sẽ thảo luận, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, thông qua các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của HĐND thị xã; thảo luận và thông qua nhiều tờ trình quan trọng như: Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Tờ trình thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045...

Đặc biệt, kỳ họp này HĐND thị xã lựa chọn 2 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn đó là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến nay. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ HĐND thị xã khóa XII.

Nguyễn Tới