Thị xã Bỉm Sơn: 23/29 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu đại hội đề ra

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự đoàn kết của toàn dân, sự triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra, đến nay, trong tổng số 29 chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết đã có 23 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu đại hội.

Sáng 16-6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị lần thứ XIII sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã đoàn kết, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra. Trong tổng số 29 chỉ tiêu đề ra, có 23 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu đại hội, 3 chỉ tiêu đạt trên 50% và 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất địa bàn năm 2023 ước đạt 31.444 tỷ đồng, quy mô kinh tế đứng thứ 4 toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân nửa đầu nhiệm kỳ đạt 10,71% bằng 71,4% mục tiêu đại hội, xếp thứ 4 toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng.

Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thanh Hóa, phụ trách địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trước đại dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, kịp thời; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng công tác nội chính và hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên.

Các đại biểu nghiên cứu Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, gồm: Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị; tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường. Cùng với đó là 2 khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phát triển nguồn thu ngân sách.

Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Đào Vũ Việt phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và dự báo tác động của bối cảnh thế giới, trong nước và trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã dự kiến nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhóm chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và nhóm chỉ tiêu phải nỗ lực, phấn đấu rất cao mới có thể hoàn thành; đồng thời bổ sung 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối nhiệm kỳ.

Trong đó, thị xã sẽ chú trọng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phối hợp thu hút các doanh nghiệp vào khu công nghiệp, triển khai đầu tư cụm công nghiệp phía Đông thị xã. Tập trung giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng; thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hà Nghĩa