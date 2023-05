Thị ủy Bỉm Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chiều 9-5, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Theo đó, qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của đa số cán bộ, đảng viên và đang lan tỏa mạnh mẽ từ trong Đảng, đến các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Từ việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học và làm theo Bác được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở thực hiện gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và việc xây dựng công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, thôn xóm kiểu mẫu, phố phường kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu, ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến hết năm 2022 có 16/34 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, 560 cá nhân là cán bộ, công chức được Chủ tịch UBND thị xã công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”, 5 thôn, khu phố được công nhận “khu phố kiểu mẫu”, “thôn kiểu mẫu”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Bỉm Sơn Nguyễn Xuân Chiến trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Về xây dựng đô thị văn minh, đã xây dựng các mô hình tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tổ tự quản xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các khu dân cư; vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông, đóng góp kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng ở các khu phố thôn; chỉnh trang khuôn viên 58/58 nhà văn hóa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ hài lòng của người dân về các phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt từ 92 - 99,6%; thường xuyên vận động Nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; đã tổ chức ký trên 16.000 bản cam kết đến từng hộ gia đình về thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đến nay toàn thị xã có 2 sản phẩm được công nhận OCOP…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 đã tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được tăng cường.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như những hạn chế, tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Các cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Nhân dịp này, 31 tập thể, 46 cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

