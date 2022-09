Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Hệ thống Thủy lợi sông Lèn

Chiều 12-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ đầu tư và đại diện các huyện trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc Dự án Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An), được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay thực hiện theo hình thức ODA. Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi làm chủ đầu tư với tổng tổng mức đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA là hơn 1.253 tỷ đồng, vốn đối ứng Trung ương là hơn 284 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh Thanh Hóa là 77,91 tỷ đồng…, được khởi công từ ngày 21-6-2021, dự kiến hoàn thành trong vòng 24 tháng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi thảo luận tại hội nghị.

Tiểu dự án có nhiệm vụ kiểm soát mặn, ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới cho trên 23.000 ha đất canh tác, thủy sản và tiêu cho gần 4000 ha; đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho trên 600.000 người dân và phục vụ chăn nuôi, hơn 1.600 ha các khu công nghiệp. Tiểu dụ án gồm nhiều hạng mục, nhưng hạng mục chính là đắp đập sông Lèn đoạn giữa huyện Hậu Lộc và Nga Sơn để tạo đập, trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập. Ngoài ra, tiểu dự án còn triển khai xây dựng các trạm bơm, âu thuyền, các cầu và hệ thống giao thông trong vùng. Các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc trong diện ảnh hưởng GPMB. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương có trách nhiệm triển khai phần GPMB để triển khai dự án.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình GPMB chung và những khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của các bên liên quan, hiện nay trên 85% mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Tiến độ chung dự án cơ bản bảo đảm, tuy nhiên có nhiều hạng mục đang bị chậm do chưa hoàn thành GPMB và một số nguyên nhân khác. Huyện Nga Sơn hiện còn 2,4 ha với 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Huyện Hà Trung còn 3 hộ có đất trong diện xây dựng Trạm bơm Hà Yên chưa đồng thuận do còn kiến nghị về chế độ. Tại huyện Hậu Lộc toàn bộ diện tích thuộc hạng mục các mố cầu và trụ cầu giao thông, khu nhà quản lý đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng… Nguyên nhân chủ yếu do một số hộ chưa đồng tình với phương án đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Một số phần việc đã được các Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, dẫn đến khó khăn cho việc giải ngân vốn. Nếu không kịp thời giải quyết những vướng mắc trong GPMB còn lại, nhiều hạng mục chắc chắn sẽ bị chậm trong những giai đoạn tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hà Trung báo cáo tiến độ GPMB.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu, các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao; nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị để cùng thảo luận phương án giải quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn có ý nghĩa quan trọng cho công tác tưới - tiêu, sản xuất nông nghiệp cho các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh; công trình cũng góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc trong vùng. Các sở, ngành, đơn vị và các huyện phải coi công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc là nhiệm vụ của mình, theo đó phải tập trung cao độ để giải quyết.

Về các khó khăn vướng mắc trong GPMB, đồng chí yêu cầu các huyện tích cực công tác tuyên truyền, vận động những hộ còn lại để tạo sự đồng thuận, đồng thời triển khai các khâu thủ tục sớm nhất. Huyện Nga Sơn triển khai ngay nhiệm vụ GPMB bãi thải cho dự án ở xã Nga Thủy, đây cũng là cơ hội cho huyện có một nguồn tài nguyên san lấp sau này. Cả 3 huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung phải tích cực vào cuộc hơn nữa, cam kết bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 15 - 11 để các nhà thầu thi công.

Với đề xuất chuyển tiền bồi thường sớm của huyện Hậu Lộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải quyết thủ tục trước ngày 30 - 9 để phía Kho bạc chuyển tiền cho huyện chi trả cho người dân.

Với các nhà thầu, cần triển khai thi công ngay khi các huyện đã bàn giao mặt bằng, tránh để tình trạng có mặt bằng nhưng vẫn chậm triển khai xây dựng. Các sở, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm đồng hành với các địa phương trong GPMB, thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Lê Đồng