Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai thực hiện phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021.

Bến xe khách phía Bắc TP Thanh Hóa.

Theo đó, Thanh Tra Sở Giao thông - Vận tải tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp quản lý bến xe, chủ phương tiện tăng cường giáo dục về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nhằm nâng cao ý thức phục vụ hành khách, không chở quá số người theo quy định; không thu giá cao hơn giá đơn vị đã kê khai, niêm yết và in trên vé; không vận chuyển chất cháy, chất nổ, các loại pháo; không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; không chở gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc gia cầm trên xe khách.

Đơn vị vận tải và lái xe phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và các quy định về vận tải hành khách với chính quyền địa phương.

Thanh tra Giao thông - Vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, các doanh nghiệp, HTX vận tải hành khách, ban quản lý các bến xe tổ chức cho đội ngũ lái xe, phụ xe ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, chính quyền cơ sở kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vận tải thực hiện không đúng các quy định về kê khai, niêm yết giá cước; xử lý nghiêm đối với các trường hợp bán vé cao hơn giá quy định.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các xe khách có hành vi vi phạm như: Không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, lắp bánh lốp không đúng kích cỡ, lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, gường trên xe vận chuyển khách; không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn; điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông; phù hiệu, biển hiệu, niêm yết các nội dung quy định, thiết bị giám sát hành trình, trang thiết bị không bảo đảm an toàn.

Xuân Cường