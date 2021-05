Thanh Hóa: Bắt đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 23-5, cùng với gần 69,2 triệu cử tri trong cả nước, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu.

Đúng 7h sáng 23-5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức bắt đầu.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, với 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri; 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri; 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang Nhân dân; 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Có 24 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Hoàng Đông.

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa), tổ bầu cử đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tới dự và bỏ phiếu bầu cử có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đông đảo cử tri ở khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Hiếu.

Đông đảo cử tri và đại biểu đã tiến hành làm lễ chào cờ, Tổ trưởng Tổ Bầu cử đã đọc lời khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như phổ biến nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri tiến hành thủ tục bỏ phiếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Khắc Thôn đại diện cử tri cao tuổi tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng có tổng số 1045 cử tri. Tại khu vực bầu cử đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng về công tác phòng chống dịch COVID -19.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã tới dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa phố Bình Minh , phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Trước giờ diễn ra cuộc bầu cử đã có rất đông cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Nhiều cử tri tiếp tục nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa phố Bình Minh , phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Ảnh: Quốc Hương

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lão thành cách mạng, cử tri cao tuổi trong phố… lần lượt bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Sáng 23-5, tại nhà văn hóa phố Nam Cao - khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đông đảo cử tri phố Nam Cao và phố Phan Bội Châu 4 hồ hởi, nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Qua ghi nhận, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 4 được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5 K” của Bộ Y tế.

Đúng 6 giờ 45 phút, lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi Ban tổ chức giới thiệu nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bỏ phiếu; tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh cùng đại diện cử tri phố Nam Cao bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Sáng 23-5, các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Trọng Quyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu số 4 tại nhà văn hóa phố Đội Cung 3, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa VX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa VX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phố Đội Cung 3, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). Ảnh: Trần Thanh

Lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa VX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 4, phường Đông Thọ diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi ban tổ chức giới thiệu nội quy phòng bỏ phiếu, hướng dẫn quy trình tham gia bỏ phiếu, tổ bầu cử đã tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện cử tri cao tuổi đã lần lượt bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Thọ có 2.555 cử tri tham gia bầu cử thuộc các phố Đội Cung 1, Đội Cung 2, Đội Cung 3, Đội Cung 4.

Kiểm tra thân nhiệt cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trần Thanh

Trước lễ khai mạc, các lực lượng chức năng được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 4 đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn và giữ khoảng cách khi tham gia bầu cử để phòng, chống dịch COVID-19. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên việc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Thọ diễn ra dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân trên địa bàn.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải có 1.436 cử tri. Do chuẩn bị tốt các điều kiện nên công tác bầu cử diễn ra an toàn và đúng luật, phát huy tối đa quyền dân chủ của cử tri.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Phượng

Tại nhà văn hóa phố Trung Sơn thuộc khu vực bỏ phiếu số 5, Thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hoá), cử tri địa phương đã nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng đông đảo cử tri địa phương.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Lê Hòa

Đúng 7 giờ, Lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, bảo đảm các nghi thức theo quy định của Luật Bầu cử và các quy định về phòng, chống dịch COVID -19. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Tại Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc đã khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp với sự tham dự của đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa,.

Toàn cảnh Khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Ngọc Lặc trong giờ khai mạc. (Ảnh: Lê Hợi)

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cử tri và những người làm nhiệm vụ tại đây đều được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay xịt khuẩn và các biện pháp an toàn.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Lê Hợi)

Theo ông Bùi Xuân Bảo, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc: Điểm bầu cử này gồm cử tri 2 khu phố là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Tổng số cử tri được phát phiếu đi bầu là 981 người.

Tại huyện biên giới Mường Lát, đúng 7 giờ sáng 23-5, hơn 22.000 cử tri huyện miền núi biên giới Mường Lát có mặt tại các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài.

Buổi khai mạc diễn ra trọng thể, trang trọng tại tổ bầu cử số 2, bản Khằm 1, 2 xã Trung Lý, huyện Mường Lát. (Ảnh: Trung Lê)

Cử tri bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2, bản Đông Ban, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. (Ảnh: Đình Giang)

Cử tri thực hiện lễ cào cờ trước giờ bỏ phiếu tại xã Yên Khương (Lang Chánh). Ảnh: Quốc Toản

Cử tri cao tuổi bản Xắng Hằng, xã Yên Khương Lang Chánh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Quốc Toản

Nhóm PV