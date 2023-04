Thanh Hóa: 100% học sinh tham dự các kỳ thi năm 2023 đều có CCCD và mã định danh

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, tính đến ngày 27-3-2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân và cài đặt tài khoản định danh cho 100% học sinh, sinh năm 2004, 2005 và 2007, 2008…

Công an huyện Quan Hóa tranh thủ ngoài giờ làm việc hành chính, ban đêm về từng thôn, bản để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho học sinh.

Qua công tác rà soát, cập nhật trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, tính đến ngày 17-3-2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 16.230 trường hợp công dân sinh năm 2004, 2005 và 2007, 2008 chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp cho 100% số công dân này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa hiệu quả các tổ cấp CCCD lưu động, đồng bộ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương rà soát, phân loại và lập danh sách số công dân là học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023; đồng thời tổ chức cấp CCCD lưu động tại các trường để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh. Mục tiêu đặt ra là 100% các em trong độ tuổi dự thi đều có CCCD gắn chip và mã định danh điện tử.

Quan Hóa là huyện miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy việc triển khai thu thập dữ liệu và CCCD, tài khoản định danh điện tử gặp rất nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê, hiện Quan Hóa còn gần 1.200 trường hợp công dân, trong đó có 392 học sinh chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp.

Để kịp thời cấp CCCD đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia các kỳ thi tuyển sinh năm 2023, Công an huyện Quan Hóa, đặc biệt là Công an các xã, thị trấn đã chủ động rà soát những trường hợp chưa làm CCCD, trực tiếp đến gia đình, khu dân cư và trường học để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sắp xếp thời gian đến làm CCCD tại trụ sở Công an huyện theo quy định. Đối với các trường hợp ở xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn, Công an huyện đã yêu cầu lực lượng Công an các xã, thị trấn thành lập các tổ cấp CCCD lưu động về tận từng thôn, xã, trường học, tranh thủ làm thêm cả ngày lẫn đêm.

Với tinh thần không để bất kỳ học sinh sinh năm 2004, 2005 và 2007, 2008 nào không được làm thủ tục cấp CCCD, lực lượng Công an huyện Quan Hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Đến thời gian này, 100% học sinh tham gia các kỳ thi tuyển sinh năm 2003 trên địa bàn huyện Quan Hóa đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD và kích hoạt tài khoản dịnh danh điện tử.

Với tinh thần chủ động, tích cực, sẵn sàng phục vụ Nhân dân, tính đến ngày 27-3-2023, 27/27 các đơn vị Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% học sinh trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 (vượt chỉ tiêu so với quy định của Bộ Công an là xong trước ngày 31-3-2023).

Hà Phương