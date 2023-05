Tập trung tháo gỡ khó khăn, GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án các khu tái định cư và khu công nghiệp trong KKT Nghi Sơn

Chiều 11-5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng các khu tái định cư và GPMB các Khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh; các thành viên và thành viên giúp việc tổ công tác giải quyết, tham mưu giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án. Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn - thường trực tổ công tác giải quyết, tham mưu giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án, Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường có tổng diện tích phải GPMB là 87,88 ha, liên quan đến 158 hộ gia đình, cá nhân; trong đó có 144 hộ có đất ở, nhà ở phải di chuyển. Đến nay, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng, xác định nguồn gốc đất cho 150/158 hộ dân, phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường, công khai và tổ chức đối thoại phương án 2 đợt và có 93 hộ đã đủ điều kiện trình phê duyệt phương án bồi thường, GPMB với số tiền khoảng 177 tỷ đồng; 65 hộ đang rà soát lại để tiếp tục công khai đợt 3 và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 30-5-2023.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.

Hiện nay, dự án gặp một số khó khăn do các hộ dân còn lại không tích cực phối hợp trong quá trình trích lục, trích đo bản đồ, kiểm kê hiện trạng, xác định nguồn gốc đất để tiến hành xác định giá đất bồi thường, thẩm định, thẩm duyệt phương án bồi thường… dẫn đến Hội đồng GPMB thị xã Nghi Sơn phải tổ chức vận động, đối thoại nhiều lần, kéo dài tiến độ dự án so với kế hoạch triển khai.

Bên cạnh đó, công tác xác định nguồn gốc đất, trình thu hồi đất cũng gặp nhiều khó khăn do khu vực này nguồn gốc phức tạp, dễ xảy ra nguy cơ chồng lấn bồi thường GPMB. Việc thu thập hồ sơ về quyền sử dụng đất cũng gặp khó khăn do thiếu sự đồng thuận của người dân. Ngoài ra, dự án cần thu hồi 24,2 ha đất trồng lúa nhưng chưa đủ cơ sở thu hồi do vướng mắc liên quan đến phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Dự án GPMB Khu công nghiệp số 20, KKTNS được thực hiện trên diện tích 602,51 ha, liên quan đến 3 xã: Các Sơn, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh và GPMB phục vụ di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 5,87 ha. Tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 962 hộ. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến là 2.634 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2023-2026. Dự kiến sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, GPMB (dự kiến trong tháng 5-2023) hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tổ chức triển khai các thủ tục trích đo, trích lục, ban hành thông báo thu hồi đất, triển khai trình thẩm định phê duyệt với khoảng 60 ha đất nông nghiệp khác (không bao gồm diện tích đất trồng lúa) trong tháng 12-2023 với tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Hiện nay, dự án gặp khó khăn do đa phần diện tích phải GPMB dự án có khoảng 382 ha diện tích đất trồng lúa, chiếm tỷ lệ 63% tổng diện tích GPMB. Tuy nhiên, theo phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã Nghi Sơn đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa của thị xã được phép chuyển mục đích sử dụng chỉ còn 108 ha; trong khi đó, diện tích này đã thực hiện hết chỉ tiêu trong năm 2022. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án GPMB Khu công nghiệp số 20 đang vướng mắc về các quy định của pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên tổ công tác khảo sát hiện trường Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường.

Đối với dự án Đầu tư các khu tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp 20, KKTNS, có khu tái định cư số 2 có vị trí chưa phù hợp với quy hoạch là diện tích tăng 9 ha so với diện tích trong đề án được duyệt. Khu công nghiệp số 1 và số 3 có vị trí và diện tích phù hợp quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên tổ công tác khảo sát hiện trường Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Hải Hà.

Sau khi nghe các thành viên, đại diện các sở, ngành, đơn vị là thành viên giúp việc tổ công tác báo cáo tiến độ, giải trình, trao đổi và thảo luận các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn và các xã, phường trên địa bàn trong công tác GPMB thực hiện những dự án lớn. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên tổ công tác với các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh KKTNS là đầu tàu kinh tế của tỉnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh, đồng chí nêu rõ cần ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết là công tác GPMB các khu công nghiệp, khu tái định cư, tạo thuận lợi cho quá trình thu hút đầu tư thứ cấp, phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên của tổ công tác tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động sự đồng thuận của Nhân dân để triển khai các công việc tiếp theo được thuận lợi, kịp tiến độ. Trước mắt, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, xã Lâm Quảng nỗ lực thực hiện các công việc còn lại để hoàn thành công tác GPMB, đủ điều kiện khởi công Dự án Nhà máy hóa chất Đức Giang và Khu công nghiệp Đồng Vàng trong tháng 6-2023.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan hướng dẫn thị xã Nghi Sơn và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Về nguồn vốn, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính cân đối từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của năm 2022-2023; vốn từ nguồn tăng thu đối với hàng hóa xuất khẩu qua Cảng Nghi Sơn.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành triển khai các giải pháp gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và KKTNS.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên tổ công tác đã đi khảo sát tình hình triển khai một số dự án tái định cư và dự án đầu tư công trên địa bàn KKTNS.

