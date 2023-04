Tập trung chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Sáng 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Qúy I-2023.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Theo báo cáo, Qúy I-2023, các Ban Nội chính trong cả nước đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã tham mưu, đề xuất đưa nội dung về nội chính, PCTNTC và CCTP vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình (kế hoạch) kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Qúy I-2023, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mạng xã hội ở địa phương quan tâm; chú trọng kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có đảng viên bị khởi tố, điều tra do tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan đến công tác PCTNTC; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước… Qúy I-2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1.283 bị can phạm tội về tham nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án/835 bị can…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội Chính Trung ương đã quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và PCTNTC.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, chỉ đạo, tham mưu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn… để không hình “điểm nóng”, không bị động, bất ngờ.

Tiếp tục chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp, xử lý đơn thư; tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; khẩn trương tổ chức, triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 theo chương trình công tác năm đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành, hoàn thiện các quy định, quy trình công tác phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC đi vào nề nếp, hiệu quả.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Chỉ đạo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tăng cường công tác phối hợp với Ban Nội chính Trung ương trong hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban Nội chính Tỉnh ủy trong Cụm cũng như trong toàn quốc để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác...

Quốc Hương