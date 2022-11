Tập huấn kỹ năng hỏi cung, lấy lời khai, kiểm sát hỏi cung có ghi âm, ghi hình

Ngày 9-11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng hỏi cung, lấy lời khai, kiểm sát hỏi cung có ghi âm, ghi hình. Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đến điểm cầu VKSND tỉnh và 27 điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Kỹ năng hỏi cung, lấy lời khai, kiểm sát hỏi cung có ghi âm, ghi hình là một trong những nội dung mới, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa người tham gia tố tụng với Viện kiểm sát; là căn cứ để xác định sự thật khách quan của vụ án, và cũng là cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Văn Đông phát biểu khai mạc.

Viện trưởng VKSND tỉnh mong muốn thông qua những kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng hỏi cung, lấy lời khai, kiểm sát hỏi cung có ghi âm, ghi hình được báo cáo viên trao đổi, sẽ giúp học viên tiếp thu và vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Các học viên được nghe báo cáo viên trao đổi chuyên đề về kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên trao đổi các chuyên đề như: Kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị buộc tội của kiểm sát viên; kỹ năng kiểm sát hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình; kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và sử dụng kết quả hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị buộc tội…

Cũng tại lớp tập huấn, học viên được báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc và trao đổi về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn...

