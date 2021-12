Tạo tiền đề vững chắc ngay năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội

Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đến tháng 11-2021, huyện Hậu Lộc đã có 22/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ.

Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Chiến, thị trấn Hậu Lộc cho hiệu quả cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá. Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Để kiểm soát tốt dịch bệnh, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập trung tâm chỉ huy các cấp và thành lập mỗi xã, thị trấn một trạm y tế lưu động. Cùng với việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng 4 khu cách ly tập trung, phát huy tối đa công suất tiếp nhận, huyện thành lập 10 chốt kiểm soát tại các đầu mối giao thông của huyện, 16 chốt tại đầu mối các xã, thị trấn; thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng, quy mô 100 giường bệnh tại khu phố Tân Đồng, thị trấn Hậu Lộc. Ngay sau khi có các ca F0 trong cộng đồng, các cấp, các ngành khẩn trương truy vết F1, F2, F3, khoanh vùng ổ dịch và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Cùng với đó, huyện tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đến cuối tháng 11-2021, tổng số vắc-xin đã tiêm mũi 1 là 82.463 liều, tiêm mũi 2 là 22.931 liều. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn huyện Hậu Lộc vẫn được kiểm soát tốt.

Trong phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tích tụ, tập trung đất đai được 238 ha, đạt 95,2% kế hoạch. Các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, vùng chuyên trồng lúa lai, lúa thuần năng suất cao, chất lượng khá được hình thành. Diện tích đất áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất rau an toàn, sản phẩm sạch, trồng hoa trong nhà lưới, nhà kính được mở rộng; các loại cây có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, ngô ngọt, dưa các loại, khoai tây cũng được duy trì. Huyện cũng liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong chăn nuôi, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung theo hướng tăng tổng đàn lợn, gia cầm, đàn trâu, bò... Nhân rộng các mô hình hiệu quả như nuôi lợn công nghiệp, gà công nghiệp, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, đồng thời quy hoạch các vùng trọng điểm chăn nuôi. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được quan tâm với sản phẩm chủ yếu từ chế biến thủy, hải sản, mắm chượp, đá lạnh, nông cụ cầm tay, quần áo may mặc. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.486 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 88,68 triệu USD.

Huyện Hậu Lộc phấn đấu đến năm 2022 đạt huyện nông thôn mới (NTM). Vì thế, ngay trong năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Cùng với cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện tạo điều kiện về nguồn vốn để các xã thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 0,9 tiêu chí, có 18 xã đạt chuẩn NTM, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 82 thôn đạt chuẩn NTM, 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã, thôn đạt chuẩn, trong đó có xã Phú Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã Liên Lộc và Minh Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc đạt chuẩn NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và nhiều thôn đạt chuẩn NTM.

Đến tháng 11-2021, huyện Hậu Lộc có 22/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu hoàn thành. Đây là kết quả đáng phấn khởi để huyện tiếp tục hoàn thành 5 chỉ tiêu còn lại của năm 2021. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Khôi