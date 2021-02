Tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Công văn số 108-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng – an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội là rất lớn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội” và tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân tham gia phòng, chống dịch; xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong những tháng đầu năm và cả năm 2021. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án, kịch bản để chủ động chống dịch khi có tình huống xảy ra. Kiểm soát chặt chẽ người Thanh Hóa ra vào ở các tỉnh, thành phố, ở nước ngoài về quê ăn Tết; thực hiện kịp thời việc cách ly những người tiếp xúc với người mắc COVID-19, những người về tỉnh từ vùng dịch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phòng chống dịch COVID-19; đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh doanh và đời sống của Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng lập chốt kiểm dịch để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào Thanh Hóa, đặc biệt là nhà ga, sân bay, bến xe, cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới...; thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm tra y tế; tiến hành phun khử trùng đối với hàng hóa, hoa, cây cảnh của tỉnh ngoài trước khi đưa vào tiêu thụ ở những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, các điểm bán hoa, cây cảnh...; dự trữ đủ vật tư, thuốc, trang thiết bị cho hoạt động phòng chống dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

2. Cùng với thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và đẩy mạnh sản xuất , kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trước mắt, tập trung triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chuẩn bị giống và các điều kiện để trồng rừng theo kế hoạch; tăng cương các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tổ chức ra quân sản xuất đầu năm ngay sau kết thúc thời gian nghỉ Tết; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư với Tỉnh ủy; xây dựng phương án tổ chức xúc tiến đầu tư phù hợp với điều kiện dịch bệnh để huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

3.Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, đảm bảo các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước ngày 28 Tết; đồng thời tiếp tục huy động từ nguồn xã hội hóa để tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều có Tết. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 6-2-2021 (tức 25 tháng chạp).

4. Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ...trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19; không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại các điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Ngọc Lặc. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa rà soát, bổ sung nội dung, chương trình truyền hình Tết, bảo đảm hấp dẫn, ý nghĩa; tăng cường phát sóng các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Các ngành chức năng có phương án bảo đảm nguồn điện ổn định, thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng rà soát, giải quyết dứt điểm, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; xử lý nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian làm việc, xe công, tiền của nhà nước để đi du lịch, lễ hội, đền, chùa... trái quy định. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực Tết, bảo đảm giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, các tình huống phát sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

7. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tổ chức thành công, đúng quuy định của pháp luật Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngay trước Tết Nguyên đán.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy, các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của công văn này, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

BĐT