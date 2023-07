Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Sáng 6-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ngành ở Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố cả nước với hơn 35.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia quán triệt Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn; tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trật tự, ATGT vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hoá tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm trật tự, ATGT có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn... tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT; đầu tư cho hạ tầng giao thông và công tác bảo đảm trật tự, ATGT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT có mặt còn hạn chế; ý thức, kỹ năng tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt.

Để đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, ATGT đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư đã đề ra 4 mục đích yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, ATGT; kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT; xác định bảo đảm trật tự, ATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

Chị thị cũng đề ra 6 nhóm giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự, ATGT trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư; phân tích làm rõ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian tới…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp, có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATGT, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí nêu rõ: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới. Với trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nêu cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Vận động xã hội, cùng nhau xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, trong đó yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm và gương mẫu trước Nhân dân.

Các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT phải xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải toàn tâm, toàn ý để mang lại hiệu quả trong quá trình đảm bảo trật tự, ATGT, phục vụ Nhân dân.

Minh Hiếu