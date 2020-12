Tăng cường phối hợp thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Sáng 30-11, Cụm thi đua số 6 gồm Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) các tỉnh: Thanh Hóa (đơn vị Cụm trưởng), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổng kết hoạt động thi đua Cụm năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo VKSND tối cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, nhưng các đơn vị trong cụm đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động của các đơn vị đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh - trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phong trào thi đua được thực hiện sôi nổi, đều khắp và đạt được nhiều thành tích. Các đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo đợt, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và từng địa phương.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị trong cụm có chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động kiểm sát được nâng lên; các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đều đạt yêu cầu. Nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu.

Trong đó, số chỉ tiêu đạt chung của cả cụm là 127/129 chỉ tiêu phát sinh, đạt tỷ lệ 98,5%; số chỉ tiêu vượt chung của cả cụm là 59/60 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 98,3%. Công tác phối hợp giữa VKSND và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan ở các tỉnh đều được tăng cường.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã khái quát đặc điểm tình hình, lợi thế cũng như những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua.

Đồng chí nêu rõ: Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của Tỉnh uỷ và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, ngành, công tác kiểm sát cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả quan trọng.

Chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các vi phạm trong hoạt động tư pháp đều tăng toàn diện so với các năm trước đây trên tất cả các mặt hoạt động công tác kiểm sát.

Sự phối hợp giữa ngành kiểm sát với các cơ quan tố tụng ở địa phương được tăng cường, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận Nhân dân đồng tình. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, thi hành án có nhiều chuyển biến...

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ngành kiểm sát 6 tỉnh trong cụm tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và các địa phương. Đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu về cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ công tác mà VKSND tối cao đề ra; nhận thức rõ trách nhiệm của ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Quốc Hương