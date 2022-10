Tạm dừng thi công Trường mầm non xã Hiền Kiệt để khắc phục sạt lở đất đồi

Ngày 20 – 10, bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết: Trước tình hình sạt lở đất đồi gây nguy hiểm, UBND huyện đã tổ chức họp bàn, đưa ra phương án cho dừng thi công Trường Mầm non Hiền Kiệt chờ khắc phục. Cùng với đó, các cháu học sinh ở điểm trường này cũng được di chuyển xuống học ghép ở khu trung tâm và một điểm trường lẻ khác để bảo đảm an toàn.

Vết sạt lớn trên đồi gây ảnh hưởng đến điểm trường bản Poọng thuộc Trường mầm non Hiền Kiệt (Ảnh do Trường Mầm non Hiền Kiệt cung cấp).

Trước đó, tại điểm trường bản Poọng 1 của xã Hiền Kiệt, một phần quả đồi bị sạt làm hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống sát các phòng học của trường. Nơi đây đang có 2 lớp học kiên cố và một khu trường đang được xây dựng mới để bảo đảm mục tiêu đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2022.

Hàng nghìn khối đất đá đổ xuống sát khu lớp học (Ảnh do Trường Mầm non Hiền Kiệt cung cấp).

Theo phê duyệt, công trình Trường Mầm non Hiền Kiệt mới đang được xây dựng với quy mô 2 tầng, hình chữ L.

Khi có sự cố sạt lở xảy ra, UBND huyện Quan Hóa đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn, bàn bạc đi đến phương án cho dừng công trình trường mầm non đang xây dựng. Các học sinh mầm non đang học tại 2 phòng học tại điểm trường này đã được đưa đến học ghép tại 2 khu khác trong xã để bảo đảm an toàn.

Trước mắt, việc xử lý điểm sạt được giao cho đơn vị đang thi công trường học là Công ty TNHH Xây dựng Phương Đông có trụ sở tại TP Sầm Sơn. Theo đó, đơn vị phải dùng máy xúc để xử lý khoảng 8.000 m3 đất đá sạt, sau đó xây kè 2 cơ, mỗi cơ 5 mét và dồn hệ thống nước về hai bên suối.

Những vết sạt trên triền đồi (Ảnh do Trường Mầm non Hiền Kiệt cung cấp).

Khi điểm sạt được xử lý triệt để, công trình trường mầm non 2 tầng mới tiếp tục được xây dựng để bảo đảm tiến độ.

Linh Trường