Sau nửa nhiệm kỳ, Như Xuân có mức tăng trưởng cao trong nhóm các huyện miền núi của tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong Đảng bộ; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; quyết tâm xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức ngày 16-6.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy Như Xuân chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Thuận trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích quan trọng, đã có 7/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; dự báo đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,91%, đạt 55,6% chỉ tiêu Nghị quyết, trong nhóm các huyện có mức tăng trưởng cao của các huyện miền núi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 40,12 triệu đồng, tăng 7,61 triệu đồng so với năm 2020, đạt 66,8% mục tiêu nghị quyết.

Là huyện miền núi, những năm gần đây cấp ủy, chính quyền và người dân đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn. Toàn huyện hiện có 1.323,5 ha cây ăn quả, trong đó có 5 vùng trồng cây ăn quả tập trung (quy mô liền vùng trên 10 ha); có 125 ha cây ăn quả sản xuất theo hướng VietGAP, 300 ha ứng dụng công nghệ tưới hiện đại… Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có 10 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số lên 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP toàn huyện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục - đào tạo có sự chuyển biến; công tác giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực.... Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời thẳng thắn nêu lên những vấn đề hạn chế cần khắc phục để có những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã đạt được khá toàn diện trong nửa nhiệm kỳ. Đồng thời nhấn mạnh: Những thành tích đạt được trong gần 3 năm qua đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện. Song đây mới chỉ là đi qua giữa nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân cũng cần nghiêm túc đánh giá khách quan việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để rút ra bài học kinh nghiệm. Đi đôi với đó cần thẳng thắn nhìn nhận chỉ ra những hạn chế và đề ra những biện pháp quyết tâm khắc phục bằng được trong thời gian tới.

Để Như Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn trong thời kỳ mới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và các Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khi về thăm và làm việc tại huyện Như Xuân với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xác định rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, tạo chuyển biến rõ nét nâng cao đời sống Nhân dân là thước đo đánh giá về năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong Đảng bộ; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, quyết tâm xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Trước mắt, Như Xuân cần tiếp tục rà soát, bổ sung, khớp nối, nâng tầm các quy hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch trên địa bàn để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương… Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân cần xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, vì vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại kinh tế, nhất là các lĩnh vực, các ngành có lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển nông - lâm nghiệp làm nền tảng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, quy mô phù hợp, giá trị kinh tế cao, gắn với thị trường và xây dựng thương hiệu của địa phương. Tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả, đưa Như Xuân trở thành một trong những trung tâm trồng cây ăn quả lớn nhất của tỉnh; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, phát triển vườn mẫu, xây dựng Như Xuân phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc”… gắn với việc truyền cảm hứng, khơi dậy ý thức khát vọng vươn lên của Nhân dân trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Là huyện miền núi nên Như Xuân cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất; quan tâm đến bảo vệ môi trường… Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ cơ sở… Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Minh Hiếu