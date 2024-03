Quy hoạch tỉnh Phú Yên tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024 với chủ đề “Phú Yên - Khát vọng phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng và trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh.

Tham dự hội nghị, đại biểu trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Văn phòng Quốc hội; các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; các chuyên gia, nhà tài trợ; các hội, hiệp hội trong và ngoài tỉnh.

Các tỉnh/thành phố tham dự có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định.

Tỉnh Phú Yên có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Mở ra chặng đường mới

Khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết : Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024, với chủ đề “Phú Yên - khát vọng phát triển”, sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 600 đại biểu từ trung ương, một số tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà đầu tư.

Nội dung Quy hoạch tỉnh nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển và mục tiêu của tỉnh đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch bố trí không gian phát triển và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đề ra các khâu đột phá để thu hút đầu tư, phát triển tỉnh; thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Báo cáo tóm tắt quá trình lập Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phú Yên xác định, công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu; nhằm tạo khung pháp lý cao nhất, là công cụ quan trọng để định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chính vì thế, ngay sau khi Luật Quy hoạch ra đời, Phú Yên đã chủ động triển khai công tác lập quy hoạch. Tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành trung ương, các đơn vị tư vấn trong và và ngoài nước để hoàn thiện quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kế thừa đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, là nền tảng để tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cánh cửa lớn thu hút đầu tư, nâng cao vị thế địa phương, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh công bố quyết định phê quyệt và nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa vào lợi thế biển với các trụ cột công nghiệp (luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng...), du lịch, đô thị hóa, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải biển và logistics.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn tặng bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước. Phấn đấu từ năm 2035, tỉnh tự cân đối được ngân sách nhà nước; là trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; có hệ thống đô thị thông minh, xanh, bền vững, bản sắc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Ngay sau khi công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để Quy hoạch tỉnh trở thành động lực phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nắm bắt được những nội dung chủ yếu của quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh; là cơ sở để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có định hướng khảo sát, đăng ký đầu tư. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số cạnh tranh để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Phú Yên sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm nhằm mở ra không gian phát triển. Theo đó tỉnh đã, đang và sẽ cùng với các bộ, ngành và nhà đầu tư tập trung đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển; nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa; nâng cấp quốc lộ 25, quốc lộ 29 kết nối với Gia Lai, Đắk Lắk; hạ tầng trong khu kinh tế Nam Phú Yên...

Quang cảnh hội nghị.

Phú Yên chủ động đổi mới xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư lớn để đầu tư vào các dự án trọng điểm, mang tính chiến lược. Tỉnh cam kết luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư của tỉnh tốt hơn, hấp dẫn hơn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao quyết định khen thưởng cho một số tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình lập và hoàn thành Quy hoạch tỉnh.

Các đồng chí Vương Đình Huệ, Trần Hồng Hà, Phạm Đại Dương, Cao Thị Hòa An, Tạ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trao quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 14 dự án

Sau khi trao Quyết định Công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư của 14 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 10.500 tỉ đồng và năm biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng số vốn dự kiến hơn 128.000 tỉ đồng.

Các đồng chí Cao Thị Hòa An và Tạ Anh Tuấn trao quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các chủ đầu tư.

Tại đây, UBND tỉnh Phú Yên cũng công bố Quyết định phê duyệt Danh mục 70 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030 trên 7 lĩnh vực: Công nghiệp và hạ tầng khu, cụm công nghiệp; logictics; đô thị, nhà ở xã hội; thương mại, dịch vụ, du lịch; nông nghiệp; giáo dục, văn hóa, xã hội; công nghệ thông tin và khoa học công nghiệp. Khu kinh tế Nam Phú Yên có 33/70 dự án kêu gọi đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và nước ngoài cùng tin tưởng, mong muốn triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, mang lại những đổi thay cho tỉnh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất những giải pháp để các dự án đầu tư tại Phú Yên sớm được triển khai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận định, quy hoạch tỉnh sẽ tạo thêm động lực mới, sức lan tỏa cho Phú Yên bước vào giai đoạn đoạn phát triển mới. Để đạt được những mục tiêu phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để tỉnh trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.

Phú Yên cần có tư duy, giải pháp đột phá thu hút đầu tư để đi trước một bước dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực luyện kim, lọc, hóa dầu, vận tải biển; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và huy động của các nguồn lực của nền kinh tế; phát triển các dự án có tính chất động lực, lan tỏa. Tỉnh cũng cần chú trọng phát triển kinh tế đô thị thông minh, xanh, bền vững, bản sắc và có môi trường đáng sống; chú trọng giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng, thể chất nguồn nhân lực; phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng tình với định hướng đưa du lịch tỉnh Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh cần đổi mới cách làm, liên kết các ngành dịch vụ phụ trợ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển các tổ hợp du lịch đẳng cấp quốc tế có tính chất điểm nhấn; khai thác tiềm năng di sản văn hóa và thiên nhiên để phát triển du lịch xanh trong xu thế hội nhập. Ngoài ra, tỉnh phải đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong du lịch; phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh đầu tư vào việc bảo tồn, phục hồi, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu đáp từ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trung ương, bộ, ngành, các địa phương, đơn vị tư vấn, các nhà tài trợ quy hoạch, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ để Phú Yên có một bản Quy hoạch đạt chất lượng tốt. Phú Yên sẽ tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của quy hoạch tỉnh đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện quy hoạch. Từng cấp, từng ngành sẽ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của địa phương, đơn vị để tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài để tổ chức thực hiện.

Theo Báo Phú Yên