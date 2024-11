Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Sáng 16/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh; Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn; Phạm Kim Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri thị xã Bỉm Sơn dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri thị xã Bỉm Sơn dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri thị xã Bỉm Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2024; đồng thời phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Bắc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trong đó, cử tri phường Bắc Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm lắp đặt đường điện chiếu sáng tuyến đường Hồ Tùng Mậu để đảm bảo an toàn giao thông; xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên nước sạch, tránh tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đang khai thác nguồn nước ngầm, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sạch sinh hoạt của Nhân dân; sớm xây dựng nhà văn hóa khu phố 6 và khu phố 10, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân.

Cử tri phường Lam Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Lam Sơn kiến nghị: Công ty CP Phát triển Tân Hà Trung hoàn tất các thủ tục để bàn giao đất cho UBND phường Lam Sơn quản lý; Bộ Công an bàn giao lại đất trụ sở Công an phường Lam Sơn về cho địa phương quản lý, vì Công an phường đã được xây dựng trụ sở mới từ năm 2012. Cùng với đó, các cấp, ngành chức năng, chính quyền địa phương hướng dẫn quản lý, thu - chi tài chính cho công tác lễ hội và tiền công đức theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cử tri phường Phú Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Phú Sơn kiến nghị lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc dừng, đỗ xe ô tô tại các quán ăn sáng trên Quốc lộ 1A (đoạn khu vực đuôi cá thuộc phường Phú Sơn); giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các hộ ở khu vực phía Tây đường sắt.

Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Nguyễn Văn Khiên tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của thị xã.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Nguyễn Văn Khiên đã giải trình, làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thị xã.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh cảm ơn những ý kiến tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn của cử tri và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn; đồng thời, trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Hoài Anh