Phụ nữ Công an Thanh Hóa: Gặp mặt và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 27 cá nhân là cán bộ Hội phụ nữ cơ sở. Đây là danh hiệu cao quý của Hội LHPN Việt Nam khen tặng những cá nhân có nhiều đóng góp vì sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Sáng 18/10, Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Thanh niên – Phụ nữ Công an tỉnh đã ôn lại truyền thống hào hùng và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế; những chiến công, thành tích, sự hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn của phụ nữ Công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua. Nhiều tấm gương phụ nữ Công an kiên trung, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng tặng hoa chúc mừng phụ nữ Công an tỉnh

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó và được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, phụ nữ Công an Thanh Hóa đã từng bước nâng cao chất lượng phong trào, hoạt động của Hội. Cán bộ, hội viên, phụ nữ Công an Thanh Hóa luôn đoàn kết, chủ động, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham gia công tác xã hội, hoạt động từ thiện. Nhiều chị đã khẳng định được năng lực bản thân, được cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tín nhiệm đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, cố gắng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong những năm qua, tại buổi gặp mặt, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Phan Thị Hường và đại tá Phùng Xuân Tiến đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và tặng hoa cho 27 cá nhân cán bộ Hội phụ nữ các cơ sở thuộc Phụ nữ Công an tỉnh.

Trước khi tổ chức buổi gặp mặt, phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Công an tỉnh và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi.

