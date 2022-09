Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh”

Ngày 13-9, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, dự phiên họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh chụp qua màn hình)

Báo cáo tại phiên họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Tính đến hết ngày 8-9-2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 258,2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 và là một trong những quốc gia có số liều vắc xin sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 76,9% và tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 54,6% (so với tổng dân số tỷ lệ này là 56%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới (28,0%); tỷ lệ tiêm mũi 4 là 77,2%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 85,2%, cơ bản hoàn thành tiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 56,7%.

Trong tháng 8, cả nước tiêm được khoảng 11 triệu liều vắc xin, trung bình mỗi ngày tiêm được 360.000 liều (ngày thấp nhất tiêm được gần 100.000 liều, ngày cao nhất tiêm được hơn 800.000 liều), số liều tiêm giảm nhẹ so với tháng 7-2022 (khoảng 13,4 triệu liều/tháng). Theo đánh giá của Bộ Y tế, Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao nhất cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin. Đồng thời đề nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh chụp qua màn hình)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Thủ tướng cũng biểu dương các tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vắc xin cao, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Theo dự báo tình hình dịch bệnh nói chung vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt là dịch COVID-19. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các địa phương cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải nêu cao công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh phải từ sớm, từ xa, phải đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên hết, trước hết.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Nhắc lại những ngày tháng không quên cả nước phải gồng mình để chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần phải thực hiện có hiệu quả công tác tiêm chủng phòng, chống dịch COVID-19. Nếu cấp ủy, chính quyền, địa phương nào để dịch COVID-19 bùng phát trở lại với nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và trước Nhân dân. Cần phải lấy người dân là chủ thể, là động lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tiêm chủng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch, đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, sinh phẩm trong phòng, chống dịch nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. Tăng cường công tác bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền làm thay đổi hành vi, nhận thức cho người dân trong thực hiện tiêm vắc xin phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các địa phương trong toàn quốc cần triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh” theo công thức “2K (khẩu trang, khử khẩn) + vắc xin + thuốc + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”; tiếp tục phối hợp UNICEF Việt Nam, WHO Việt Nam thực hiện chiến dịch truyền thông “Hành trình an toàn” vận động người dân ủng hộ, tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn.

Minh Hiếu