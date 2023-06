Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh

Tính đến hết ngày 30-6-2023, tuyên truyền, vận động 86.095 công dân, bằng 100% công dân chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, đến cơ quan công an nơi cư trú để tiến hành thu nhận hồ sơ để làm căn cước công dân.

Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, chiều 2-6, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành và tập huấn nghiệp vụ. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết.

Mục đích của Kế hoạch phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Xác định đoàn viên, thanh niên, hội viên các cấp trong tỉnh là lực lượng xung kích đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội.

Quá trình phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đến từng địa bàn, từng đối tượng; gắn với các hoạt động, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Công đoàn của mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn và đoàn viên, thanh niên, hội viên các cấp; bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của người dân.

Chỉ tiêu kế hoạch là tuyên truyền, vận động 86.095 công dân, bằng 100% công dân chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, đến cơ quan công an nơi cư trú để tiến hành thu nhận hồ sơ để làm căn cước công dân (tính từ ngày 2-6 đến hết ngày 30-6-2023).

Nội dung kế hoạch tuyên truyền, vận động về tiện ích của thẻ căn cước công dân gắp chíp, ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn người có tên trong danh sách kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; hướng dẫn cài đặt định danh điện tử mức độ 1 và cách kích hoạt đối với những người còn lại trong hộ (nếu chưa cài đặt, kích hoạt)...

Quốc Hương