Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra, chỉ đạo hướng khắc phục các khu dân cư nguy cơ lũ quét và sạt lở tại huyện Mường Lát

Chiều 4 – 10, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an toàn tại các khu dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Mường Lát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra và chỉ đạo triển khai giải pháp an toàn cho các hộ trong diện nguy sơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở bản Chai, xã Mường Chanh.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh…

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình sạt lở trên các tuyến đường sau đợt mưa lũ vừa qua; kiểm tra tính hiệu quả các khu tái định cư đã đưa vào sử dụng trên địa bàn; thị sát các cụm dân cư đang có nguy cơ sạt lở dọc suối Xim, xã Mường Chanh.

Nhiều công trình của người dân xã Mường Chanh đã bị xâm thực bởi dòng suối Xim mùa lũ.

Theo báo cáo từ UBND huyện Mường Lát, xã Mường Chanh hiện có 43 hộ dân với gần 200 nhân khẩu thuộc các bản Ngố, Cang, Lách, Piềng Tặt, Bóng và Chai đang ở trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét.

Một số hộ dân bản Chai, xã Mường Chanh đã phải tự kè đá phần đất sinh sống để hạn chế sạt lở.

Đặc biệt, sau những đợt mưa lũ lớn gần đây, dòng suối Xim đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến 48 hộ dân bản Chai, rất cần được di dời để bảo đảm an toàn. Xã Quang Chiểu có 34 hộ với 164 nhân khẩu thuộc các bản Qua, Xim, Pù Đứa, Pọng, Cúm đang sinh sống ở vùng nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Tại xã Tam Chung, các bản: Lát, Suối Lóng, Suối Phái cũng đang có 24 hộ dân với 129 khẩu phải sinh sống trong điều kiện không an toàn khi có thiên tai, mưa lũ. Trên địa bàn thị trấn Mường Lát, 93 hộ dân/427 khẩu thuộc nhiều khu phố, như: Chiên Pục, Buốn, Tén Tằn, Na Khà, Đoàn Kết, Chiềng Cồng, khu 1, khu 2… hiện cần các phương án di dời người dân đến nơi an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông tại huyện Mường Lát trong những ngày gần đây.

Nhiều nhất là xã Trung Lý với 227 hộ/1.096 nhân khẩu, phân bố ở hầu khắp cả các bản, như: Mau, Nàng 1, Kít, Sa Lung, Tài Chánh, Sài Khao, Trung Thắng, Ún, Xì Lồ, Trung Tiến, Chà Lan, Muống 1, Muống 2. Xã Mường Lý nhiều thứ 2 với 131 hộ dân/715 nhân khẩu đã được lên phương án di dân khi có tình huống khẩn cấp bởi nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Các xã còn lại như Pù Nhi, Nhi Sơn đều có hàng chục hộ với hàng trăm nhân khẩu đang sinh sống trong vùng không an toàn, thường xuyên phải thấp thỏm trong mỗi đợt mưa lũ.

Đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát cũng báo cáo tình hình triển khai một số giải pháp bảo đảm an toàn tạm thời tại các cụm dân cư đang tiềm ẩn nguy hiểm; đồng thời kiến nghị tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh liên quan hỗ trợ huyện xây dựng thêm các khu tái định cư, đồng thời triển khai các giải pháp an toàn cho người dân.

Tại hiện trường các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chỉ đạo UBND huyện Mường Lát triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Chỉ đạo tại các điểm đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định công tác bảo đảm an toàn cho Nhân dân các khu vực nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét là việc làm quan trọng, có tính cấp bách. Đồng chí yêu cầu huyện Mường Lát, trước mắt phải tổ chức di dời ngay một số hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các hộ ở bản Chai, xã Mường Chanh. Đồng thời, tổ chức cắm biển báo và cắt cử người thông báo kịp thời cho các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn khi có mưa, lũ. Huyện phải lập phương án xử lý khẩn cấp, xây dựng kiên cố các bờ kè ở khu vực suối Xim thuộc Bản Chai, xã Mường Chanh, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Lê Đồng