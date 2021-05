Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hoằng Hóa

Sáng 9-5, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hoằng Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các điểm bầu cử thuộc xã Hoằng Đồng và thị trấn Bút Sơn. Tại các điểm bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, hòm phiếu, điều kiện cơ sở vật chất, các phương án bố trí, tổ chức bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Hoằng Hoá, đến nay việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng luật, đảm bảo thời gian quy định. 37/37 xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và tại 243 khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện có 243 khu vực bỏ phiếu thuộc 237 đơn vị bầu cử với tổng số 163.777 cử tri. Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách chính thức 139 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 2.881 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử của huyện Hoằng Hóa đã được thực hiện tốt

Đến nay, công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được huyện Hoằng Hóa triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn, trong đó trọng tâm là bảo đảm cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự, các phương án tổ chức bầu cử đúng luật, đúng thời gian, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, bố trí đặt bảng khuyến cáo thông điệp “5K”, bàn để khẩu trang và nước sát khuẩn tay được bố trí hợp lý.

Các điểm bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho ngày bầu cử 23-5

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan, song song với đó là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân. Toàn bộ 243 khu vực bỏ phiếu thuộc 237 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về mọi mặt cho ngày bầu cử 23-5 tới.

Làm việc với lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về tình hình phòng chống COVID -19 trên địa bàn. Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá, góp ý về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử của huyện Hoằng Hóa, đồng thời đề nghị huyện cần tập trung rà soát tổng thể việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn phải bảo đảm tính chính xác; khánh tiết tại các điểm bầu cử phải đúng quy định, thống nhất. Từ đó, kịp thời có sự điều chỉnh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và tài liệu phục vụ bầu cử, nhất là phiếu bầu. Huyện cần linh hoạt trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để cử tri đi bầu; nắm chắc tình hình cơ sở và tình hình Nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện Hoằng Hóa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị được thực hiện tốt, huyện Hoằng Hóa sẽ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Mạnh Cường