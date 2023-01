Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm, tặng quà tại huyện Quan Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 7-1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dâng hương, thăm, tặng quà, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Ngoại vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Hà Thị Tọi, bản Lang, xã Trung Hạ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ huyện Quan Sơn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh nguyện đoàn kết, nỗ lực xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiệp chúc mừng của Chủ tịch nước cho cụ Hà Thị Thiện (tròn 100 tuổi), ở Km13 bản Bôn, xã Trung Thượng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiệp chúc mừng của Chủ tịch nước cho cụ Hà Thị Thiện (tròn 100 tuổi), ở Km13 bản Bôn, xã Trung Thượng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, bản Lang, xã Trung Hạ; thăm, tặng quà thương binh 81% Vi Văn Đông, bản Xầy, xã Trung Hạ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh 81% Vi Văn Đông, bản Xầy, xã Trung Hạ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, và động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp của các gia đình chính sách cho quê hương, đất nước. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi tới các gia đình lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cụm điệp báo C13 (Quân khu 4), thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cụm điệp báo C13 (Quân khu 4), thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phong Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, cán bộ, nhân viên Hải quan Na Mèo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2022, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ năm mới mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nắm chắc tình hình, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng thành viên đoàn, huyện Quan Sơn đến thăm, chúc tết các đơn vị biên phòng, hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị biên phòng, lực lượng hải quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các đơn vị biên phòng tại huyện Quan Sơn nhân dịp năm mới Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các đơn vị hải quan, lực lượng công an, xã Na Mèo.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa tặng quà tết cho các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cho các đơn vị lực lượng chức năng trên địa bàn huyện.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn trong năm 2022. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn tập trung chăm lo đời sống của Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo người dân vui chơi, đón tết đầm ấm. Năm 2023 là năm bản lề quan trọng, huyện Quan Sơn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phấn đấu thoát nghèo, trở thành một trong những huyện khá trong các huyện miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn phát biểu cám ơn sự quan tâm của tỉnh, các ngành đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn nhân dịp năm mới Quý Mão 2023.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu của năm 2023.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Thanh Hóa trao tặng 11 nhà Đại đoàn kết cho huyện Quan Sơn, trị giá 550 triệu đồng.

Đại diện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi cùng đoàn đã thông qua lãnh đạo huyện Quan Sơn gửi tặng các phần quà tết đến hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Nhân dịp này, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hàng trăm suất quà tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp tết đến, xuân về. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa trao 11 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 550 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương - chi nhánh Nghi Sơn trao 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Bỉm Sơn trao tặng 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng; Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thanh Hóa tặng 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng; Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thanh Hóa tặng 40 phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Đoàn công tác thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Ngọc Huấn