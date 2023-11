Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Chế Thôn

Chiều 8/11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Chế Thôn, xã Lĩnh Toại (Hà Trung). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn Chế Thôn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư thôn Chế Thôn đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Đại biểu và đông đảo Nhân dân thôn Chế Thôn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khu dân cư thôn Chế Thôn có 271 hộ với 935 nhân khẩu. Trong những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mùa vụ, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất nông nghiệp. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,1%; hộ gia đình được công nhận gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo đạt tỷ lệ 88%.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong việc tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa, khu thể thao, làm đường, điện chiếu sáng và các hoạt động thường xuyên của khu dân cư, với tổng số tiền huy động đóng góp được trên 1 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Nhân dân tham gia tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn Chế Thôn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Nhân dân và cán bộ thôn Chế Thôn đã đạt được. Đồng thời, thông tin đến bà con tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã Lĩnh Toại nói chung và thôn Chế Thôn nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Mai Thị Thắm, thôn Độ Thôn, xã Lĩnh Toại.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, động viên Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Lĩnh Toại.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn Chế Thôn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình bà Mai Thị Thắm, thôn Độ Thôn, xã Lĩnh Toại để xây dựng nhà đại đoàn kết. Lãnh đạo huyện Hà Trung đã trao nhiều quà cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Lĩnh Toại; lãnh đạo xã Lĩnh Toại trao quà cho các gia đình nghèo.

Thu Thủy