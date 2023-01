Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, chúc tết các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Bá Thước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 9-1 đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Bá Thước; thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Bá Thước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chỉnh trang vòng hoa dâng lên các anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Lãnh đạo huyện Bá Thước thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Sau lễ viếng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Bá Thước.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đặc biệt là việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước và các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 2 năm vừa qua. Tiểu đoàn 19 cũng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Tiểu đoàn 19 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung triển khai kế hoạch, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước và phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau tết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời động viên cả về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, chúc thọ cụ Lê Thị Điền (100 tuổi) ở thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống.

Đến thăm và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Điền tròn 100 tuổi, ở thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của cụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Điền (100 tuổi) ở thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống.

Đồng thời mong muốn cụ Lê Thị Điền tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Khói ở thị trấn Cành Nàng.

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Khói ở thị trấn Cành Nàng và thương binh nặng Lục Văn Chút ở thôn Luồng, xã Thiết Kế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bá Thước.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bá Thước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2023. Đồng thời, thống nhất với kế hoạch tổ chức các hoạt động cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về nhiệm vụ trước, trong và sau tết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bá Thước quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là triển khai sản xuất vụ xuân; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân trong dịp tết.

Tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, không để hộ gia đình, người dân thiếu đói trong dịp tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng lưu ý huyện Bá Thước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; có phương án phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết, không để bị động bất ngờ. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc sản xuất, buôn bán hàng giả, các hành vi đầu cơ... để người dân được đón tết trong không khí vui tươi, an toàn, đầm ấm và nghĩa tình.

Trần Thanh