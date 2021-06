Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa

Phó Bí thư Tỉnh ủyTrịnh Tuấn Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa

Ngày 13-6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi, động viên và trao đổi nắm tình hình việc di dời đến khu tái định cư mới của các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc bản Co Me, xã Trung Sơn.

Cùng đi có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến kiểm tra, nắm tình hình việc di dời các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc bản Co Me, xã Trung Sơn đến khu tái định cư mới.

Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình di dời 35 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, thuộc bản Co Me, xã Trung Sơn; tiến độ xây dựng khu tái định cư bản Co Me mới và nghe lãnh đạo huyện báo cáo công tác ứng phó với cơn bão số 2.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi, động viên, nắm tình hình việc di dời đến khu tái định cư mới với người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc bản Co Me, xã Trung Sơn.

Theo báo cáo của huyện Quan Hóa, khu tái định cư bản Co Me mới, xã Trung Sơn được quy hoạch, bố trí nơi ở cho 35 hộ dân, với diện tích bình quân 225m2/hộ. Đến nay, huyện đã và đang phối hợp với đơn vị thi công triển khai xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống điện lưới, nhà văn hóa cộng đồng...

Triển khai kéo điện về khu tái định cư bản Co Me mới, xã Trung Sơn.

Dự kiến trung tuần tháng 7-2021, huyện sẽ hoàn thành việc di dời các hộ dân từ khu vực có nguy cơ sạt lở cao, thuộc bản Co Me cũ đến khu tái định cư mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư bản Co Me mới, xã Trung Sơn.

Bên cạnh đó, để ứng phó với cơn bão số 2, huyện Quan Hóa đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Đặc biệt là huyện đã phối hợp với các lực lượng như: Công an, Quân đội, Biên phòng lên phương án sẵn sàng di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao công tác triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 2 của huyện Quan Hóa, cũng như tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai của người dân địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nắm bắt quy hoạch, tiến độ xây dựng khu tái định cư bản Co Me mới, xã Trung Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền huyện tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 2 và tình hình thời tiết để chủ động các phương án ứng phó. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thiết yếu tại khu tái định cư bản Co Me mới, nhằm sớm ổn định nơi ở cho các hộ dân; phấn đấu hoàn thành việc di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới trước mùa mưa bão.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai nghiêm túc các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các địa bàn thường xuyên bị sạt lở.

Trần Thanh