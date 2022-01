Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội

Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố; song với quyết tâm chính trị cao, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến các xã, phường và các tổ chức thành viên, đã tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo MTTQ TP Sầm Sơn trao nhà Đại đoàn kết cho đối tượng thụ hưởng.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, MTTQ thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh và thành phố về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã tổ chức giám sát 12 cuộc ở 11 xã, phường về công tác triển khai phòng, chống dịch và hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng; thực hiện 5 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên và tinh thần tương thân tương ái vận động nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ đã tích cực vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả dịch bệnh và đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch COVID. Kết quả, đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 3.127.650.000 đồng; ủng hộ tiền mặt 2.595.559.318 đồng...

Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”... Cụ thể, MTTQ đã phối hợp vận động các doanh nghiệp và trích Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố đều có tết; tặng 461 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách (trong đó có 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng), trị giá tiền 267,2 triệu đồng; MTTQ xã, phường hỗ trợ, trao 817 suất quà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn với số tiền 483,5 triệu đồng; UBND thành phố hỗ trợ cho 374 hộ nghèo với số tiền 187 triệu, 774 hộ cận nghèo số tiền 154,8 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ thành phố và các xã, phường phối hợp vận động và trích Quỹ “Vì người nghèo” xây mới 18 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 848 triệu đồng; sửa chữa 7 nhà trị giá 115 triệu đồng; thăm hỏi hỗ trợ cho hội viên cựu TNXP, các cụ cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, các trường hợp tai nạn rủi ro, đắm tàu thuyền trên biển, với tổng trị giá 45,2 triệu đồng...

Nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, MTTQ TP Sầm Sơn còn tích cực triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”. Qua đó, phát huy sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hưởng ứng phong trào này, đã có 4 mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống mặt trận các cấp được xây dựng mới. Điển hình như mô hình vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và ủng hộ nguyên vật liệu xây nhà Đại đoàn kết; mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Cùng với đó, các tổ chức thành viên của mặt trận đã cụ thể hóa nội dung trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, hội phụ nữ thành phố với mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” , “Câu lạc bộ gia đình phát triển, nuôi dạy con tốt”. Liên đoàn lao động với các mô hình “Thư viện xanh” và mô hình “Xây dựng cảnh quan trường THCS”. Đoàn thanh niên có mô hình biển báo tuyên truyền thanh niên làm bằng lốp xe cũ, vật liệu tái chế; mô hình đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID-19; mô hình “Công trường tự quản an toàn giao thông”; hội nông dân với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình tổ hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn. Hội cựu chiến binh với mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường”; mô hình “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”...

Với nhiều việc làm thiết thực trên, MTTQ các cấp TP Sầm Sơn đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, ý nghĩa, góp phần ổn định, nâng cao đời sống Nhân dân, cũng như thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

