(Baothanhhoa.vn) - Đi dưới rừng cờ hoa rợp bóng trong ngày Quốc khánh 2-9, lòng người trào dâng cảm xúc, tự hào là người con được sinh ra trong một quốc gia độc lập. Trong tâm thức mỗi chúng ta còn vang vọng lời tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình lịch sử với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới trong ngày 2-9-1945: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn độc lập ấy đã chính thức khai sinh ra Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

{title} Phát huy tinh thần và hào khí Quốc khánh 2-9, vững bước đi lên! Đi dưới rừng cờ hoa rợp bóng trong ngày Quốc khánh 2-9, lòng người trào dâng cảm xúc, tự hào là người con được sinh ra trong một quốc gia độc lập. Trong tâm thức mỗi chúng ta còn vang vọng lời tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình lịch sử với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới trong ngày 2-9-1945: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn độc lập ấy đã chính thức khai sinh ra Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mốc son chói lọi ấy, đất nước ta đã bước sang trang mới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. 78 năm qua, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lập nên những chiến công hiển hách trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nước ta với tư cách là “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào sự thắng lợi chung của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Với truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương Thanh Hóa anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hiện là địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với niềm tự hào, phấn khởi trên suốt chặng đường 78 năm qua, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước; tự hào với những thành tựu đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XII, chúng ta tự tin vững bước đi lên, sớm đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Thanh Hóa



Từ khóa: Điện Biên PhủQuốc khánh 2/9Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí MinhChiến thắng Điện Biên PhủThực hiện Nghị quyết Đại hội ĐảngĐại thắng mùa Xuân năm 1975Nhân dânchiến thắng Điện Biên Phủkháng chiến chống thực dân PhápNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX