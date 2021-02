Phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Xác định là một trong những “tứ sơn”, trung tâm kinh tế động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân cùng cán bộ, đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.V

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng do đại dịch COVID–19, song cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện quyết liệt, có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Huyện Thọ Xuân đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,36%, vượt 0,06% kế hoạch; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện; trong năm có thêm 5 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, huyện Thọ Xuân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với quy hoạch Thọ Xuân là 1 trong 4 trung tâm kinh tế động lực phát triển của tỉnh; có giải pháp hữu hiệu để huy động các nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện nhưng trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết những việc lớn, việc có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến đời sống của Nhân dân. Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và kết quả đạt được trong những năm qua của huyện; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện để thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển của huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID–19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân