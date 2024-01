Như Xuân triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Sáng 3/1, huyện Như Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2024. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 16 điểm cầu các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 của huyện.

Chủ đề năm 2024 được huyện Như Xuân xác định là “Kỷ cương -Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm: “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Chủ động tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; phát huy tốt tiềm năng, huy động và sử dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất đạt 5,6% trở lên.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, tạo việc làm; bảo đảm an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ tăng thu ngân sách 12%. Có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 thôn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa 15%. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa 79%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, UBND huyện Như Xuân đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2024.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số vấn đề để các ngành, các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng chí yêu cầu, căn cứ vào quyết định, kế hoạch giao chỉ tiêu của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đối với các xã, thị trấn, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung xây dựng phương án, chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng năm, đề ra các giải pháp quyết liệt, sát đúng, thiết thực, khả thi để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết thật đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Huyện Như Xuân tổ chức ký kết giao ước giữa các cụm thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, UBND huyện Như Xuân đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua trong huyện về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Nhân dịp này, 16 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 đã được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 22 tập thể đạt Nhất, Nhì cụm thi đua cấp huyện năm 2023 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Đỗ Nguyệt - Lê Du (CTV)