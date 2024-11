Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hùng Tiến

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024), chiều 2/11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình (Như Xuân); dự công bố Quyết định công nhận thôn Hùng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; kỷ niệm 60 năm thành lập thôn Hùng Tiến (2/1964 - 2/2024).

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Như Xuân và đông đảo Nhân dân khu dân cư thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Hùng Tiến đã ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua năm 2024, 2025.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Năm 1964, thôn Hùng Tiến được thành lập trên cơ sở các hộ dân ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hoá được di dân lên để khai hoang, lập nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng Chi bộ đảng ở miền núi theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và Nhân dân thôn Hùng Tiến luôn đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cần cù lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cũng như chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học - khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được chú trọng. Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó thôn đã nâng cấp, mở rộng 4,3km đường giao thông nông thôn.

Công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phong trào tự quản về môi trường và xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” có nhiều chuyển biến rõ nét. 100% các tuyến đường đều có đèn chiếu sáng, được trồng hoa, cây xanh dọc theo 2 bên đường. Tổng kinh phí huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu đạt trên 4,3 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 68 triệu đồng/năm; năm 2024, thôn có 81,7% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình.

Phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Hùng Tiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên vui mừng trước bức tranh nông thôn mới đẹp giàu mà cán bộ và Nhân dân trong thôn đã xây dựng nên. Chúc mừng những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Hùng Tiến đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thôn được công nhận thôn kiểu mẫu.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới: Cấp uỷ, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục vận động Nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp trong thôn với tinh thần yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu xây dựng thôn kiểu mẫu toàn diện về mọi mặt. Cùng với đó, bà con Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, hướng đến có sản phẩm sạch, chất lượng tốt phục vụ đời sống và tiêu dùng. Phát triển chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường để Hùng Tiến thực sự là nơi đáng sống của xã Xuân Bình và huyện Như Xuân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị cấp uỷ, Ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, vận động các gia đình chăm lo đến việc học hành của con cháu, đi đầu trong xây dựng phong trào “Tiếng trống khuyến học” ở thôn và trên phạm vi toàn xã; đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong muốn: Phát huy truyền thống 60 năm, thôn Hùng Tiến cùng với toàn xã xây dựng thôn đảm bảo an ninh trật tự, đi đầu trong xây dựng thôn không ma tuý, tiến tới xây dựng xã không ma tuý theo Đề án Xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma tuý” do Công an tỉnh xây dựng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã tặng Nhân dân và cán bộ thôn Hùng Tiến bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng 1 nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên cũng đã trao số tiền thưởng 100 triệu đồng của UBND tỉnh cho thôn Hùng Tiến đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu.

Quốc Hương