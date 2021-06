Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2021)

Người cao tuổi nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

Là lớp người có uy tín và có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên NCT không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trang trại nuôi đà điểu của gia đình ông Đào Đức Thủy, hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn Thiệu Hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đào Đức Thủy ở tiểu khu 6, thị trấn Thiệu Hóa là tấm gương NCT điển hình trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi ở huyện Thiệu Hóa. Đến trang trại nuôi đà điểu của ông Thủy ai cũng ấn tượng bởi được ngắm nhìn những “chú chim” khổng lồ, khỏe mạnh trong khu chuồng nuôi rộng lớn. Ông Thủy cho biết: Năm 2015, do một lần xem trên truyền hình thấy nhiều hộ dân ở các tỉnh phía Bắc nuôi rất nhiều đà điểu, vì vậy ông đã bàn với vợ nuôi thử. Sau khi tìm hiểu trên mạng, sách báo ông đã đến Trung tâm nghiên cứu giống gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) mua 150 con đà điểu giống về nuôi, mỗi con giống có giá 1,7 triệu đồng. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm, bản thân lại chưa nắm vững về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc đà điểu, số con giống cũng hao hụt đi khá nhiều. Nhưng với quyết tâm, không nản chí, ông vừa tiếp tục đầu tư chăn nuôi, vừa kiên trì theo dõi đặc tính sinh hoạt, dần dần đàn đà điểu đã giảm tỷ lệ hao hụt. Đến nay, trang trại của gia đình ông Thủy có 120 con đà điểu bố mẹ, 100 con đà điểu thương phẩm. Ngoài đà điểu, trang trại của ông còn có bò, lợn, dê... Nhờ mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, mỗi năm, gia đình ông Thủy thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, trang trại của ông Thủy đang tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 447.753 hội viên NCT, chiếm tỷ lệ 96,1% tổng số NCT trong tỉnh. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, lấy hộ gia đình, dòng họ làm mục tiêu vận động, hội NCT các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua được đẩy mạnh và thực hiện tốt ngay từ cơ sở, nhất là phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT, các cấp hội thường xuyên động viên NCT tham gia sinh hoạt hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với phương châm “còn sức khỏe, còn lao động”, đông đảo NCT trên địa bàn tỉnh đã tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình; động viên con cháu tích cực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, toàn tỉnh hiện có trên 65% NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực: kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế tác đá mỹ nghệ, sản xuất đồ mộc, phát triển mô hình kinh tế trang trại... Qua tổng hợp, toàn tỉnh có 12.876 NCT làm kinh tế giỏi, trong đó có 3.876 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã đóng góp 336.079 ngày công, 179,8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, hội viên NCT còn nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lớp NCT đã đi đầu trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 40.989 NCT là đảng viên; 11.156 NCT tham gia công tác Đảng ở các thôn, khối phố; có 36.346 NCT làm công tác hòa giải; 26.320 NCT tham gia tổ an ninh, phòng chống tội phạm. NCT đã tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, giải quyết thành công hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn, phức tạp, tranh chấp đất đai; phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự làng, bản, biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, NCT trong toàn tỉnh đã và đang góp phần vào việc nuôi dạy con cháu, nêu gương sáng cho xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xứng đáng với 18 chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Thanh Huê