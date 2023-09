Ngọc Lặc: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giai đoạn 2023-2025, huyện Ngọc Lặc đề ra mục tiêu: Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) để ổn định tình hình chính trị, xã hội, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 15-9, huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.

177 đại biểu là điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện, dự.

Đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân là người DTTS trên địa bàn huyện đã có đóng góp rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động gia đình, dòng họ xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư, trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện Ngọc Lặc vinh dự, tự hào có những tấm gương tiêu biểu như: Nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Tắng; nghệ nhân Phùng Quang Du; nghệ nhân Bùi Hồng Nhi; người có uy tín Phạm Văn Cảnh; người có uy tín Lê Văn Quân; Trưởng dòng họ Phạm Văn Nam; hộ sản xuất, kinh doanh điển hình Quách Văn Toản; Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh Phạm Văn Mư... Họ đã phát huy tốt vai trò là “chỗ dựa” vững chắc, là “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc; là trung tâm đoàn kết, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu, tham luận về đóng góp, cách làm của đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ngọc Lặc.

Từ những đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS đã góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN). Hiện nay, Ngọc Lặc đã đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM, có 153/189 thôn đạt chuẩn NTM; 15/20 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2023 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 7 thôn đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2022 là 10,3%; cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các vấn đề xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,47%, giảm vượt so với KH là 2,02%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. QP-AN được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới.

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; huyện Ngọc Lặc, các đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc biểu dương và trân trọng ghi nhận những thành tích, những đóng góp quý báu của đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS huyện Ngọc Lặc đối với sự phát triển KT-XH của huyện, đặc biệt là 177 gương điển hình tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng.

Đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, các đồng chí lãnh đạo đề nghị: Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN. Trọng tâm là chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; giảm nghèo bền vững; xây dựng NTM. Tiếp tục tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện.

Đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS cần tiếp tục nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ngọc Lặc năm 2023 được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 177 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ngọc Lặc năm 2023.

Ngọc Huấn