Nga Sơn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Ngày 9/1, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Thực hiên nhiệm vụ năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Nga Sơn vẫn đạt được những kết quả quan trọng với 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được sự ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước tính tăng 4,33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,54 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất/ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước tính 191 triệu đồng/ha, đạt 107,3% so kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Toàn huyện tích tụ, tập trung được 136 ha đất sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, đạt 100,7% kế hoạch tỉnh giao; tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước tính 13.843,5 tấn, bằng 103,7% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư thực hiện ước tính 3.604 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ. Nhiều công trình có vốn đầu tư lớn được khởi công thực hiện như: cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524 huyện Nga Sơn, tu bổ nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700đên K43+100, đường Quốc lộ 10 xã Nga Yên, đường cứu hộ cứu nạn đê sông Hoạt xã Nga Thắng...; một số công trình đã đảm bảo tiến độ, và đưa vào sử dụng như: Nhà máy nước sạch xã Nga Thiện, nhà làm việc Huyện uỷ Nga Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện...

Trong năm 2023, huyện đã triển khai lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch, xử lý các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng. Giải quyết tồn đọng đất ở và cấp GCNQSDĐ cho các hộ, gia đình, cá nhân trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; đã cấp GCNQSDĐ được 132 giấy; tổng số lô đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 92 lô, tổng diện tích 12.382 m2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kết quả đạt được 42,16 ha, đạt 105%. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tại các trang trại công nghiệp; chỉ đạo thu gom rác thải sinh hoạt đạt tỷ lệ 90,4%.

Xác định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm then chốt, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, UBND huyện Nga Sơn xác định chủ đề của năm là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động – Sáng tạo - Phát triển”. Quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Nga Sơn là: Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Huyện Nga sơn đã đề ra 24 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 53.000 tấn; sản lượng cói khô 8.000 tấn trở lên, diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao 120 ha trở lên. Giá trị sản phẩm trên một ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 195 triệu đồng/ha. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách 10% so với kế hoạch tỉnh giao. Thành lập mới 60 doanh nghiệp. Xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 thôn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 06 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận. Tỷ lệ đô thị hóa: 9,15% trở lên.Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa 100% trở lên. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động còn 25,7%. Số lao động qua đào tạo nghề 3.000 lao động trở lên, giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, xuất khẩu lao động 300 người. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT từ 94% trở lên; tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng 95% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0%...

